Musical 'Monster High' promete agitar o palco do Clubinho Via Brasil Shopping

Vampiros, lobisomens, zumbis e fantasmas vão invadir o Via Brasil no domingo (07). Mas não há motivo para medo.

São as alunas da Monster High, que vão apresentar um musical contando sua história no palco do Clubinho, às 16h. Monster High é a maior e mais famosa instituição de ensino destinado aos jovens monstros de todo o mundo. Lá, os jovens monstrinhos aprendem e vivem diversas aventuras.

Neste musical, Draculaura, Frankie Stein, Lagoona Blue, Cleo de Nile, Clawdeen Wolf vão contar a origem desta escola, desde quando era apenas a morada do Conde Drácula, e viver uma grande aventura.

Clubinho Via Brasil Shopping: Monster High

Data: 07 de maio, domingo, às 16h

Local: 1º Piso Via Brasil Shopping - Avenida Itapera 50 - Irajá

Evento gratuito

Mais informações: www.shoppingviabrasil.com.br ou 3445-8850.