Inscrições abertas para a 16ª edição do EncontrArte

A EncontrArte torna público o edital de inscrição para o 16º Festival de Teatro EncontrArte – Encontro de Artes Cênicas da Baixada Fluminense, que será realizado no período de 27 de setembro a 7 de outubro 2017. As inscrições serão apenas online e poderão ser efetivadas até o dia 13 de maio de 2017.

O objetivo da maratona teatral é reunir diferentes grupos abrindo agendas para apresentação, incentivar o desenvolvimento artístico-cultural e a formação de plateia.

Podem concorrer espetáculos produzidos no Brasil e no exterior que sejam inéditos ou não. Inscrições pelo link http://encontrarte.com.br/edital2017/. O edital permite peças infantis, infanto-juvenis e adultas de qualquer gênero: drama, comédia, musical, farsa e épicos com atores, bonecos, formas animadas e sombras.

Caso o espetáculo ainda não tenha estreado, o grupo deverá enviar uma gravação do ensaio geral. Mais informações pelos telefones (21) 97343-0151, (21) 2668-2761, e através do e-mail: edital@encontrarte.com.br.

A inscrição é gratuita e o mesmo grupo poderá inscrever mais de um espetáculo, porém somente um será selecionado. Indicados pela produtora, três jurados com notório saber na área teatral vão analisar os espetáculos e escolher oito. Os outros três serão selecionados pela empresa promotora do evento, que acontecerá de 27 de setembro a 07 de outubro de 2017. O festival tem o patrocínio da Petrobras Cultural através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro.

Cada espetáculo participante receberá ajuda de custo e terá ampla divulgação nas redes sociais, em folhetos da mostra e nos veículos de comunicação. Os grupos também ganharão troféu pela participação na 16ª edição do festival de teatro EncontrArte.

O resultado dos selecionados será informado no site da empresa EncontrArte.

As apresentações são gratuitas ao público. Em 2016, a mostra bateu recorde de inscritos com mais de 500 grupos inscritos, incluindo quatro espetáculos estrangeiros. Todas as sessões foram realizadas no Sesc Nova Iguaçu, Complexo Cultural Nova Iguaç e Shopping Nova Iguaçu.