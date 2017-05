Há quatro anos circulando pelo Brasil, 'Deixa Clarear, musical sobre Clara Nunes' retorna ao Teatro João Caetano, no Centro, a partir de 5 de maio, para a sua quarta temporada naquele palco.

O motivo é celebrar o lançamento do DVD do espetáculo, que tem selo da Biscoito Fino, e que inclui depoimentos e amigos e familiares da cantora (1942-1983).

Com texto de Marcia Zanelatto e direção de Isaac Bernat, o musical, protagonizado pela atriz Clara Santhana no papel de Clara Nunes, fica em cartaz até 28 de maio, às sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 18h. O ingresso será vendido a preços populares: R$ 30 e R$15 (meia-entrada).

Com direção musical de Alfredo Del Penho, o espetáculo mistura música e poesia na construção de um olhar sobre a cantora Clara Nunes e sua carreira que busca incentivar a juventude a valorizar a música brasileira e suas raízes genuínas. “Nossa ideia é apresentar o legado da cantora para as novas gerações”, explica Clara Santhana, idealizadora do projeto e apaixonada pela obra da cantora mineira. Ela se apresenta acompanhada por um quarteto de violão, cavaco, percussão e sopros (flauta/ sax).

No repertório estão clássicos de grandes compositores como 'O canto das três raças' (Paulo Cesar Pinheiro/ Mauro Duarte), 'Na linha do mar' (Paulinho da Viola), 'Morena de Angola' (Chico Buarque), 'Um ser de luz' (João Nogueira/Paulo Cesar Pinheiro e Mauro Duarte), 'O mar serenou' (Candeia), entre outras.

Trajetória de sucesso

'Deixa Clarear, musical sobre Clara Nunes' estreou em 2013, no Teatro Café Pequeno, no Leblon, em homenagem aos 30 anos de morte de Clara Nunes. Aos poucos, a peça cresceu e chamou a atenção da crítica e do público. Do Leblon foi para o tradicional Teatro João Caetano (chegando agora à quarta temporada neste palco), passou pelo Imperator - Centro Cultural João Nogueira, Teatro das Artes, Teatro Glauce Rocha, Espaço Furnas Cultural e Teatro da Uff, em Niterói. Quando completou dois anos de estrada, fez uma apresentação especial no Teatro Sesi Graça Aranha, e doou o lucro da bilheteria para a Creche Clara Nunes, em Caetanópolis (MG). Fora do Rio o espetáculo circulou pelas cidades de Goiânia, Salvador e São Paulo. Em Minas Gerais, fez uma turnê pelos teatros do circuito Sesi em Belo Horizonte, Contagem, Itaúna, Uberlandia, Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. Em Uberaba, foi registrado em DVD - incentivado pelo Sesi Minas e com selo da Gravadora Biscoito Fino. Há também no DVD um minidocumentário, gravado em Caetanópolis, cidade Natal de Clara Nunes (com depoimentos de pessoas ligadas à sua infância, sua irmã e mãe de criação Dindinha) e na Portela (com depoimentos de integrantes da escola que conviveram com a cantora).

Ficha técnica

Idealização e atuação - Clara Santhana

Texto - Marcia Zanelatto

Direção - Isaac Bernat

Direção Musical - Alfredo Del Penho

Músicos: João Bouhid (violão), Gustavo Pereira (Cavaco/percussão), Michel Nascimento (percussão. Alternante: Alex Coutinho) e Pedro Paes (Clarinete/Sax)

Direção de Movimento - Marcelle Sampaio

Assistência de Direção - Daniel Belmonte

Iluminação - Aurélio de Simoni

Figurino - Desirée Bastos

Cenário - Doris Rollemberg

Foto divulgação banner - Marcelo Rodolfo

Direção de Produção – Sandro Rabello

Assistente de produção - Lucas Oliveira

Operação de Luz - Brisa Lima

Operação de Som - Fernando Capão

Contrarregra - Cristiane Morilo

Programação visual - Gabriela Zuquim / Leandro Carvalho

Realização – Diga Sim! Produções

Serviço: 'Deixa Clarear, musical sobre Clara Nunes'

Temporada: 5 a 28 de maio. Sextas e sábados, às 20h, e domingos às 18h

Local: Teatro João Caetano - Praça Tiradentes, s/nº – Centro

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 20 (meia)

Classificação indicativa: livre

Mais informações: (21) 2332-9257