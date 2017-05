Villa Mix Weekend reúne 5 mil pessoas em Mangaratiba e já planeja segunda edição este ano

Cinco mil pessoas lotaram o festival Villa Mix Weekend, no Club Med de Mangaratiba, ao som de estrelas como Matheus & Kauan, Simone e Simaria, Jetlag e Alok e Jetlag. O show do DJ Alok foi um dos mais concorridos. Autor do hit "Hear me Now", ele é recordista brasileiro do Spotify, com mais de 170 milhões de plays.

Na plateia, o senador Romário se esbaldou ao som das duplas sertanejas. Durante todo o evento, Emilly Araújo, campeã do BBB 17, recebeu o carinho dos fãs e subiu ao palco para cantar com Simone e Simaria.

A dupla Jorge & Mateus fez o show de encerramento na noite de domingo. Os cantores apresentaram ao público sua nova música de trabalho, "Medida Certa" e levantaram o público enfileirando os sucessos "Louca de Saudade", "Paredes", "O Que é Que Tem?" e "Pra Sempre Com Você". Durante o show, a dupla celebrou a marca de 2,5 bilhões de audições no YouTube e plataformas de música online.