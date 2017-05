Tragicomédia “Crimes Delicados” abre temporada em maio, no Teatro dos 4, na Gávea

A Tragicomédia “Crimes Delicados” está de volta aos palcos cariocas. O espetáculo, sucesso nos teatros de todos os cantos do país e América do Sul, inicia temporada no dia 9 de maio no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea.

Com texto de José Antônio de Souza e direção de Marcus Alvisi, o espetáculo convida o público a mergulhar num ambiente de humor e suspense até o limite.

Os sentimentos são os fios condutores da peça que envolve a articulação de um crime e o abuso de poder. A peça trata da violência implícita no subconsciente do ser humano que o torna capaz de articular os interesses mais obscuros, inclusive o desejo de matar.

“Crimes Delicados” possui diálogos rápidos e ágeis e apresenta pela primeira vez um time só de artistas masculinos na peça, formado por André Junqueira, Well Aguiar e Bernardo Schlegel. A cada minuto, com tiradas sarcásticas e bem humoradas, aliadas a muito suspense, a trama envolve o espectador e estimula a criação de expectativa quanto ao desfecho da história.

Segundo José Antônio de Souza, “Crimes Delicados” é: “Uma comédia de costumes, onde as vítimas reconhecerão isso e os assassinos também”.

O espetáculo

“Crimes Delicados”, de José Antônio de Souza baseia-se num tripé. Um casal de classe média alta, Lila (André Junqueira) e Hugo (Well Aguiar) resolve tramar um assassinato. O casal se vê encurralado com a forte resistência da vítima aos ataques da dupla, o que gera curiosidade e expectativa no público sobre a conclusão da idéia original.

O texto é atemporal. Fala sobre o poder e, principalmente, o abuso que o casal faz dele sentindo-se impune no sentido absoluto do termo. Parece uma temática interminável. Uma comédia vertiginosa sobre a manipulação do poder em seus meandros mais obscuros.

“Uma peça com matizes quase surrealistas e a precisão cirúrgica em seus diálogos, inspirado, talvez, no melhor de Ionesco, Beckett, Guelderode e Arrabal. Tudo isso está misturado nesta peça, mas não se iludam: é radicalmente José Antônio de Souza”, definiu o diretor Marcus Alvisi.

Crimes Delicados é sucesso nos palcos brasileiros desde sua primeira montagem, em 1975, dirigido na oportunidade por Antônio Abujamra, em São Paulo. A peça chegou ao Rio no ano seguinte, dirigida por Aderbal Freire-Filho. Nos anos 2000, novamente sob direção de Abujamra, o espetáculo se apresentou com a família Goulart: O casal Nicete Bruno e Paulo Goulart e a filha Bárbara estavam na composição do elenco.

Em todos esses anos de exibição, a tragicomédia atravessou fronteiras e fez sucesso sendo encenada em países como Argentina (1979, com direção de Aderbal Freire Filho), Uruguai (2007, por Alfred Goldesrein) e Venezuela (2010, por Orlando Arouca).

Serviço

Data: De 09 de maio a 22 de junho de 2107

Dia: Terças, Quartas e Quintas

Hora: às 21:00

Local: Shopping da Gávea – Teatro das 4 Rua Marques de São Vicente, 52 – Gávea – Rio de Janeiro.

Ingressos: Terças e Quartas R$ 60,00; Quintas R$ 70,00.

Duração: Uma hora e dez minutos

Censura: 14 anos

Estacionamento: 900 vagas