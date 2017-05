Paul McCartney confirma 4 shows no Brasil em outubro

O músico e ex-beatle Paul McCartney confirmou nesta terça-feira, dia 2, as datas e os locais dos quatro shows que fará no Brasil em outubro deste ano como parte da etapa sul-americana da sua última turnê internacional: a One on One.

O cantor britânico se apresentará no dia 13 de outubro no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre; no dia 15 no Allianz Parque, em São Paulo; no dia 17 no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte; e no dia 20 no Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador.

As vendas para os concertos, que chegam a durar quase 3 horas com muitos clássicos do músico, começam para os clientes com o cartão ELO a partir da 00h01 da próxima sexta-feira (5) pela internet, das 10h em Porto Alegre e das 12h em São Paulo, em Belo Horizonte e em outros pontos de venda espalhados pelo Brasil.

Já a venda normal tem início na próxima segunda-feira (8) a partir da 00h01 pela internet e das 10h em todos os pontos de venda físicos. Sobre os valores dos ingressos, eles variam desde R$ 350, com meia entrada, até R$ 850.

A turnê mundial de One on One, que foi iniciada ainda no ano passado nos Estados Unidos, conta com clássicos tocados e cantados por Paul McCartney desde sua época nos grupos The Quarrymen e The Beatles até sua carreira solo mais recente.

Como o álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" completa 50 anos em 2017, algumas de suas principais canções devem ter destaque nas apresentações.