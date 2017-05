'Para Onde Ir' leva literatura de autores estrangeiros para o teatro

‘Para onde ir’ reestreia dia 5 de maio, sexta-feira, às 19h30, na Casa de Baco, na Lapa, com sessões de sexta a domingo, sempre ás 19h30, até 28 de maio, transformando a Sala Rogério Cardoso em uma Taverna.

Alcoolismo, desemprego, pobreza, miséria, violência contra a mulher, prostituição infantil, infanticídio e autodestruição são temas pelos quais passeia a bem-sucedida adaptação de Yashar Zambuzzi.

Construído a partir do personagem Marmieládov, do romance ‘Crime e Castigo’, escrito pelo russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), e da obra ‘Uma temporada no inferno’, do francês Arthur Rimbaud (1854-1891), em homenagem à poesia crítica do jovem poeta alemão Bertolt Brecht (1898-1956), o monólogo ‘Para Onde Ir’, com adaptação e atuação de Yashar Zambuzzi, marcou a estreia da atriz e produtora Viviani Rayes na direção. Ambos são fundadores da Te-Un Teatro e, entre vários trabalhos juntos, atuaram e produziram a aclamada ‘Blackbird’ (David Harrower) que ficou em cartaz de 2014 a 2017.

Sinopse

O monólogo conta a história de Marmieládov, funcionário público, alcoólatra, que, após perder o emprego, vai beber numa taberna. Ele acompanha a chegada dos fregueses e aproxima-se ora de um, ora de outro, para contar-lhes as dificuldades que passa por conta do vício, a necessidade de sustentar sua família e as desventuras de sua vida. A peça dialoga com o público numa linguagem dinâmica e coloquial, promovendo um contato direto e desmistificador com dois grandes autores da literatura universal cujas obras têm, em comum, as situações extremas da vida.

Concepção cênica

Formato de arena, a ambientação cênica reproduz uma taberna. O público ao entrar na sala de espetáculo, ou melhor, na taberna recebe uma dose de cachaça e/ou café, para serem consumidos com porções de amendoim presentes nas mesas, onde podem apoiar o jogo americano que recebem na entrada, que nada mais é que o programa da peça. Tudo pensado e conduzido para tornar a experiência cênica num momento de grande interação.

O Elenco

Yashar Zambuzzi é ator formado pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD-USP) e filósofo pela mesma universidade. Trabalhou no Centro de Pesquisa Teatral (CPT) com Antunes Filho, um dos mais renomados diretores brasileiros. Fundou, com a atriz Viviani Rayes, a Te-Un TEATRO. Ambos são produtores e intérpretes da aclamada ‘Blackbird’. Em 33 anos de carreira teatral, atuou em mais de 30 produções.

A Direção

Viviani Rayes é pós-graduada em Direção Teatral pela CAL (Casa de Artes Laranjeiras/ RJ). Cursou Direção Teatral com José Renato, fundador do Teatro de Arena de São Paulo, e na Escola Técnica Martins Pena/RJ. É formada pela Escola de Teatro Ewerton de Castro e Escola de Atores Wolf Maya, ambas em São Paulo. Trabalhou com importantes diretores e tem vários espetáculos no currículo, em 19 anos de carreira. É fundadora e produtora executiva da Rayes Produções Artísticas.

Ficha técnica

Elenco: YasharZambuzzi

Texto: Dostoiévski e Rimbaud, fazendo uma homenagem a Brecht.

Adaptação e atuação: YasharZambuzzi

Direção: Viviani Rayes

Figurinos: Rogério França

Iluminação: Elisa Tandeta

Trilha Original: Chico Rota

Cenário: Viviani Rayes eYasharZambuzzi

Programação Visual: Thiago Ristow

Ilustrações: Raphael Jesus

Assessoria de Imprensa:Duetto Comunicação e Soda Produções

Fotos de Cena: Lu Valiatti

Idealização:Te-Un Teatro

Produção Executiva e Realização: Rayes Produções Artísticas

Serviço: 'Para Onde Ir'

Temporada: 5 a 28 de maio, de sexta a domingo às 19h30

Local: Casa de Baco – Rua Da Lapa, 243,- Centro

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Mais informações: 3796-6191