Milão sediará desfile de carros e motos do pré-guerra

A região italiana da Lombardia voltará ao passado no próximo domingo, dia 7, durante a segunda edição do "Defilè Auto e Moto Anteguerra - da Varese a Milano - Il Fascino di un' Epoca", evento que exibirá cerca de 50 modelos de carros e motocicletas das décadas que antecederam a Segunda Guerra Mundial.

O desfile começará na manhã de domingo no centro de Varese, onde os veículos históricos, e todos em ótimo funcionamento, passarão por várias ruas importantes da cidade em uma espécie de cortejo.

Depois disso, os carros e motos deixarão o município e, pela estrada A9, irão para Milão. Lá, eles farão um itinerário bem completo passando e parando em várias praças da cidade, como a della Scalla e a de San Fedele, onde os moradores locais e os turistas poderão observar as joias antigas do automobilismo do início do século passado. Entre os principais modelos que serão exibidos nos dois municípios estão o Fiat Torpedo 2800 de 1939, cujo primeiro proprietário foi o rei da Itália Emanuele III, o Fiat 509 A Delfino, a Lancia Alpha de 1908 e a Moto Guzzi Spot 13 de 1926.

O evento é organizado pelo Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca (Cmae) em colaboração com o Club Veronese Automoto Storiche e com outras entidades nacionais do ramo.