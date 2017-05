Festival vai apresentar produção de comunidades e da Baixada Fluminense

Começou hoje (2), no Rio de Janeiro, o 1º Festival Light de Cultura, que reunirá, até o próximo dia 12, grupos de produção cultural das comunidades e da Baixada Fluminense, com atrações gratuitas para o público.

O palco do Centro Cultural Light (CCL), localizado na sede da empresa, centro da capital fluminense, terá apresentações de teatro, dança, música, poesia, gastronomia, artesanato.

Vão se apresentar no festival produções que participaram de editais do Programa Favela Criativa, da Secretaria de Estado da Cultura, hoje denominado Territórios da Cultura RJ, que contam com patrocínio da Aneel.

Cada etapa de edital recebeu a média de 130 projetos. “O produtor cultural ganha, os artistas ganham e o público também, porque vê as atrações de graça. Foi uma junção de sinergias para fazer acontecer esse festival inédito ”, disse o gerente do CCL e do Instituto Light, Luís Felipe Amaral.

A cada dia, as atrações multiculturais se misturam. Amanhã (3), por exemplo, tem apresentação teatral com o palhaço Jujuba, que aborda o tema da luz e da energia de forma didática. Haverá ainda esquetes sustentáveis, com o grupo da comunidade de Manguinhos, o Manguinhos em Cena.

Na quinta-feira (4), tem show de MPB e do conjunto de percussão Lata Doida. Já na sexta-feira (5), terá feirinha alternativa, com DJs tocando, sarau de poesia As palavras que libertam, seguida de apresentação de hip-hop. “Nosso fomento cultural é bem múltiplo.”

Além do festival, o espaço apresenta duas exposições fixas de arte e fotografia e o Museu Light.

Segundo os organizadores, para garantir entrada no evento, as pessoas devem chegar com antecedência e pegar um tíquete. Nos dias 4, 5, 11 e 12, os visitantes poderão saborear comidas especiais oferecidas por 'food trucks', que prometem cardápios variados e saborosos, ao som do baile charme, que se estenderá até as 22h diariamente.

O festival comemora o 23º aniversário do Centro Cultural Light.