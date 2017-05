Centro Universitário Celso Lisboa recebe a peça 'Chapeuzinho Quase Vermelho'

O que acontece quando a Chapeuzinho Vermelho, a Vovó e o Caçador se juntam para mandar o Lobo Mau de volta ao Jardim Zoológico? Esse é o enredo do espetáculo infantil 'Chapeuzinho Quase Vermelho', com estreia no próximo dia 6 de maio no espaço O Teatro, do Centro Universitário Celso Lisboa.

Com adaptação de Miguel de Amaral e direção de Regis de Sóri, a peça tem texto simples, rico em comédia e informação, que estimula o universo do sonho e da criatividade, alertando as crianças sobre os perigos de conversarem com pessoas desconhecidas.

O espetáculo começa às 11h, com apresentações sempre aos sábados, até o dia 20 de maio. Os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e podem ser adquiridos na tesouraria do Centro Universitário Celso Lisboa ou pelo site Ingresso Certo (http://www.ingressocerto.com/).

Serviço: Chapeuzinho Quase Vermelho

Data:06, 13 e 20 de maio, às 11h

Local: Espaço O Teatro - Centro Universitário Celso Lisboa – Rua Vinte e Quatro de Maio, 797 - Bloco A - 3º andar - Engenho Novo

Ingressos: R$ 10,00 na tesouraria do Centro Universitário pelo http://www.ingressocerto.com/