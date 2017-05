'The Guardian': Ex-advogado de Michael Jackson entra com processo de US$100 mi contra Festival

Matéria publicada nesta segunda-feira (1) pelo The Guardian conta que participantes pagaram até 125 mil dólares para ir a um festival de sonhos na ilha das Bahamas, que se revelou um pesadelo. O antigo advogado de Michael Jackson, Mark Geragos, entrou com um processo contra a organização do festival, que incluem o rapper Ja Rule e o empresário Billy McFarland. Ele pede 100 milhões de dólares.

Segundo reportagem do Guardian o advogado está representando Daniel Jung mas espera que mais 150 clientes se juntem ao processo em uma ação coletiva contra o festival buscando uma indemnização por alegada fraude, quebra de contrato, quebra de confiança e negligência.

O noticiário diz que o processo alega que “a falha do festival em providenciar comida, água, abrigos e, serviços de saúde de forma adequada, criou uma situação de perigo e pânico entre os participantes – subitamente isolados em uma ilha remota em provisões básicas, que estava mais próximo de Os Jogos da Fome e Senhor das Moscas do que a Coachella”, argumentam no processo.

O texto afirma que a organização prometia um festival na ilha paradisíaca Fyre Cay, na Bahamas, tendo artistas como os Disclosure como chamariz. Para participar de um festival promovido em vídeo com muitas modelos, águas de um azul límpido e lanchas rápidas, os participantes desembolsaram entre mil a 125 mil dólares por um pacote.

O Guardian salienta que o cenário com que se depararam não podia estar mais longe da publicidade.

“Os participantes sobreviveram com rações mínimas, pouco mais do que pão e uma fatia de queijo, e tentaram se proteger nos únicos abrigos providenciados pelas acusados: pequenos grupos de tendas (…) encharcadas e abatidas pelo vento e chuva”, expõem os participantes no processo.

No site do festival, a organização já se justificou do sucedido e prometem a devolução dos bilhetes. “Por mais maravilhosas que as ilhas sejam, a infraestrutura para um festival desta magnitude precisava ser construída do ponto 0. Portanto, tentamos literalmente construir uma cidade. Instalamos água e gestão de resíduos, trouxemos uma ambulância de Nova Iorque e fretamos 737 aviões para transportar os nossos convidados em 12 voos diários de Miami. Pensamos que estávamos preparados, mas então quando as pessoas chegaram...”, descreve a organização no site.

“A equipe estava sobrecarregada. O aeroporto estava lotado. E o vento colocou abaixo metade das tendas na manhã em que os convidados estavam previstos para chegar. Esta é uma experiência inaceitável e a equipa Fyre assume todas as responsabilidades para os problemas que ocorreram”.

