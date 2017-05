Teatro do Saara inicia programação infantil com a estreia de ‘Redondilhas’

Aberto em março, o Teatro do Saara nasceu com o objetivo de oferecer lazer de qualidade ao público que circula no Centro no horário do almoço, sem que o espectador precise se planejar com antecedência. Com cinco espetáculos curtos em cartaz, ao preço de R$ 3, o espaço movimenta a região – mais de mil pessoas já conferiram a programação do novo espaço e deixaram depoimentos estimulantes (leia abaixo).

Entusiasmado pelo bom retorno do público, a equipe decidiu ampliar a programação: em maio, o infantil Redondilhas, do grupo Mosaicos, será apresentado aos sábados, 11h, abrindo o Teatro do Saarinha (leia mais abaixo), e o adulto Sobre os ombros da felicidade (Punk modo on), da Anti Cia de Teatro, inagura o horário noturno, às quintas e sextas, 18h30.

Na união de narrativas orais com músicas instrumentais, o grupo e convidados apresentam contos populares indígenas, árabes e da península ibérica

“O mais satisfatório até agora, é perceber um público variado e amplo – oriundo da região e que mistura: moradores de rua, trabalhadores de escritórios, pessoal da Comlurb, senhoras e senhores mais velhos que frequentam o centro, estudantes secundaristas, alunos do ifcs etc.”, avalia Maatz.

“Decidimos ampliar a programação porque a equipe que gere o projeto tem espetáculos e grupos dispostos a movimentar o espaço e também notamos o interesse dos espectadores por atividades voltadas para crianças”.