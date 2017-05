'Quanta Energia' é uma das atrações do Festival Light de Cultura

O Centro Cultural Light (CCL) promove este ano o 1º Festival Light de Cultura, que será realizado no próprio Centro, de 2 a 12 de maio, reunindo grupos de produção cultural das comunidades do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, envolvendo muita música, dança, teatro, audiovisual, moda e artesanato.

No dia 2 de maio, terça-feira, o espetáculo 'Quanta Energia' fará duas apresentações Festival, às 10h30 e às 15h, abrindo a programação cultural do evento. A entrada é gratuita, sujeita a lotação.

Protagonizado por uma dupla de cientistas ‘malucos’, o espetáculo proporciona a crianças, de 6 a 12 anos, a participação em experiências científicas para conhecer as formas de geração de energia elétrica e seus percursos até chegar às residências. O Projeto faz parte do programa Favela Criativa, através do patrocínio da Light, do Governo do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura, da Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro e do Programa de Eficiência Energética Aneel.

O espetáculo proporciona a crianças, de 6 a 12 anos, a participação em experiências científicas para conhecer as formas de geração de energia elétrica e seus percursos até chegar às residências

Se o universo da energia elétrica parece muitas vezes abstrato para as crianças e, por isso, difícil de entender, no 'Quanta Energia' ele ganha formas e até cores diferentes. Durante 50 minutos, os participantes irão se deparar com curiosidades incríveis sobre a água e como esse elemento fluido pode se transformar em energia. Irão ainda descobrir o que é e como funciona uma hidrelétrica; o que é a dessalinização da água e como podemos preservar a porção potável que existe em nosso planeta. Ao final desta incrível experiência, os presentes terão aprendido os conceitos de Eficiência Energética de maneira divertida.

E não para por ai. Com a Bobina de Tesla e as bolas de plasma os participantes observarão os raios da eletricidade em ação por meio de objetos condutores e isolantes. Também desvendarão a misteriosa origem da eletricidade capaz de acender uma lâmpada, por exemplo. Para completar, experimentos “interativos” demonstrarão os princípios básicos da conservação de energia.

“Nada melhor do que aprender brincando e interagindo. O 'Quanta Energia' instiga o público a perguntar, a interagir. Isso facilita o aprendizado sobre o consumo responsável da energia elétrica e leva à reflexão sobre ligações clandestinas e o prejuízo que causam para a sociedade”, declara Estela Alves, especialista de marketing do Instituto Light.

A peça será conduzida pelos cientistas malucos da Mad Science - empresa canadense líder mundial em entretenimento infanto-juvenil, que está presente em 29 países e há mais de 20 anos leva diversão educativa às crianças. Além de garantir boas risadas e estimular a curiosidade, eles vão mostrar na prática como evitar os excessos no consumo, evitar o desperdício e conviver harmoniosamente com o meio ambiente e o próximo.

Quanta Energia

O 'Quanta Energia' leva de março a outubro de 2017, 60 apresentações teatrais interativas para escolas municipais e particulares, museus e centros culturais da cidade do Rio de Janeiro. Em 2016, o público atingido foi de 4 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

1º Festival Light de Cultura

O CCL vai receber apresentações de teatro, dança, música, poesia e artesanato. Especialmente nos dias 4, 5, 11 e 12, os food trucks vão tomar conta do espaço. Quem visitar vai experimentar um cardápio variado de comidinhas, beber aquele chope gelado e dançar ao som do baile charme.

O evento comemora o 23º aniversário do Centro Cultural Light, que fica na sede da empresa, na Avenida Marechal Floriano, 168 – Centro. Confirme presença no evento do facebook e fique por dentro das novidades. A entrada é gratuita e o espaço está sujeito a lotação.

Ficha técnica

Concepção e Realização: Kommitment Produções Artísticas Artistas Convidados: Fabiana Ferrari e Marcus Vinicius Máximo (MadScience)

Designer Gráfico e Cenografia: Quadratta Comunicação e Design Direção Técnica: Felipe Antello e Boy Jorge Contra-regragem: Tiago Bastos Assessoria de Imprensa e Redes Sociais: Duetto Comunicação

Assessoria Jurídica: Gavinho, Campos & Amaral Advocacia

Serviço: Quanta Energia!

Data: 02 de maio, terça-feira – 10h30 e 15h

Endereço completo: Av. Marechal Floriano, 168 - Centro - Rio de Janeiro

Entrada gratuita, sujeita a lotação (194 lugares). Distribuição de senhas 1 hora antes do espetáculo

Classificação: Livre. Indicado para crianças de 6 a 12 anos

Mais informações: (21) 2211-4565