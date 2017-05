Fotos do bumbum de Kim Kardashian com celulite a faz perder 100 mil seguidores

Nessa semana, Kim Kardashian viajou ao México com a irmã Kourtney e alguns amigas para se divertirem pelas praias de Tulum. Mas o que era para ser uns dias relaxantes se transformou em polêmica. Fotos da socialite só de biquíni foram feitas pelos cliques de um paparazzi local e as imagens de seu corpo sem retoque causou diversas criticas à empresária e fez com que ela dividisse opiniões na web, por conta de celulites na coxa e no seu bumbum. A partir daí, Kim já perdeu mais de 100 mil admiradores no Instagram.

Enquanto algumas famosas deram apoio à ela e a defenderam pelas redes sociais, outros internautas deixaram diversos comentários comparando seu shape nas fotos e "ao vivo". Outros chegaram a questionar se tantas selfies eram reais ou manipuladas por ela. "Kim, você me deixa enjoada falando sobre seu corpo sem falhas enquanto corre para o cirurgião plástico por qualquer coisa. Não há nada real em você" e "Nada natural mesmo após anos de botox", foram alguns dos posts feitos pelos seguidores dela, que transformou seu bumbum em boia inflável como fonte de negócios.

Corpo da socialite chamou atenção pelas celulites

Kim, no entanto, demonstrou estar confiante em relação ao próprio corpo e brincou que gostaria de sentar e tomar um milkshake para acompanhar as discussões. " Estou apenas sentada aqui na praia com meu corpo sem falhas", disse ela no México, país onde fez 1.500 selfies em viagem no ano passado. " Desde que fomos flagrados há 3 dias no México pelos paparazzi, vamos mostrar tudo da nossa vida no Snapchat", acrescentou a mulher de Kanye West.

Durante o baile beneficente amfAR, onde Bruna Marquezine brincou com um macaco, um foto com a socialite foi bastante cobiçada e quem conseguiu o prêmio foi Sabrina Sato . A apresentadora da record desembolsou cerca de R$ 223 mil para se encontrar com a empresária em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela dupla Mert Alas e Marcus Piggott, que trabalham frequentemente com as maiores revistas de moda do mundo. " Acho a Kim maravilhosa, mas eu sempre penso na causa também. Já arrematei uma obra do Vik aqui (Muniz), já apresentei vários outros anos, estou desde o primeiro ano e nunca deixo de vir. Desmarco tudo que tiver pra estar aqui nesse jantar porque acredito que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo", disse a artista.