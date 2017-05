Estão abertas as inscrições para o 5º Prêmio Foco Bradesco ArtRio

As inscrições para a quinta edição do Prêmio FOCO Bradesco ArtRio estão abertas no portal da ArtRio. Com foco em fomentar e difundir a produção artística contemporânea do país, o Prêmio é destinado a artistas brasileiros, com até 15 anos de carreira, com trabalhos desenvolvidos em qualquer tipo de plataforma de artes visuais.

Os selecionados terão a oportunidade de participar de residência em importantes instituições culturais, além de terem suas peças expostas na ArtRio 2017, que acontece entre 13 a 17 de setembro, na Marina da Glória.

As residências do Prêmio FOCO Bradesco ArtRio em 2017 são:

- Rio de Janeiro - Residência Saracura – Responsável: Paula Borghi

- Minas Gerais – Residência Ecovila Terra Una – Responsável: Nadam Guerra

- Piauí (Teresina e São Raimundo Nonato) – Residência Instituto CAMPO + Fundação Museu do Homem Americano – Responsáveis: Marcelo Evelin e Niéde Guidon

Os três premiados receberão bolsas para se dedicarem exclusivamente a suas pesquisas durante o período de residência.

Análise das inscrições e definição dos vencedores será feita por um Comitê Curatorial independente, com a direção do curador do Prêmio, Bernardo Mosqueira. Participam do Comitê representantes de cada uma das instituições parceiras: Paula Borghi (Saracura), Nadam Guerra (Ecovila Terra Una); Marcelo Veloso e Niéde Guidon (Instituto CAMPO + Fundação Museu do Homem Americano).

As inscrições para a seleção do 5º Prêmio FOCO Bradesco ArtRio são gratuitas e vão até 31 de maio de 2017 no portal www.artrio.art.br, onde também está disponível o edital.

Dúvidas serão esclarecidas através do email: premiofoco@artrio.art.br. O resultado final do Prêmio será comunicado aos selecionados até o dia 30 de julho de 2017.