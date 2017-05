Espaço para festas infantis, cursos e colônia de férias inaugura nesta quarta

A estilista Gabi Duarte trabalhou anos no mundo da moda. Primeiro como produtora de moda e figurinista, depois dedicou-se à sua multimarcas Espaço Tudo é Moda, até ter a ideia de montar uma colônia de férias com atelier de costura, projeto que deu o nome de INVENTANDO MODA. A atividade com as crianças fez sucesso e começou a chamar a atenção de suas amigas, que passaram a contratar o serviço para as festinhas de aniversário das filhas. Um dia, uma delas perguntou à Gabi se faria uma festa do pijama. Claro, lá foi ela arriscar-se nesta nova empreitada. Organizou sua primeira festa completa e, mais uma vez, foi um grande sucesso. As mães elogiaram os mínimos detalhes, as crianças saíram encantadas. Rapidamente sua agenda já estava lotada de reservas. Gabriela acabou se tornando uma expert em festas infanto-juvenis criativas, diferentes, personalizadas e cheias de bossa.

Gabi sempre diz que seu objetivo é realizar sonhos, encantar a(o) aniversariante e seus convidados. Não à toa, decidiu fugir do comum e criar um “tendão” para as festas do pijama. “Estamos acostumados a ver as cabanas arrumadas uma ao lado da outra. Mas isso é muito comum. Então, tive a ideia de confeccionar uma grande tenda, onde as meninas ou meninos (no máximo quinze) pudessem dormir juntos, mas cada um no seu colchão. A farra seria muito maior. Deu certo. Eles amam!” – conta Gabriela.

Quando a festa é mista ou apenas para meninos, além do atelier de costura e do spa, entram em ação as oficinas de personalização de bonés, camisetas e aulas de culinária, sucesso para ambos os sexos. Sem falar na pista de dança comandada por um DJ, que conhece como ninguém os hits da garotada. No spa, uma massoterapeuta e uma nail designer fazem de massagem facial, com direito a pepino nos olhos, a design, esmaltação de unhas dos pés e das mãos e maquiagem.

Nestes oito anos, Gabi já atendeu uma lista de famosos, que a contratam para organizar a festa de filhos e netos. Entre estes clientes celebs estão Giovanna Antoneli, Ana Furtado, Thiago Lacerda e Vanessa Lóes, Ingrid Guimarães, Eduardo Moscovis e Cynthia Howlet, Claudia Abreu, Gloria Maria, Maria Beltrão, Toni Ramos e Denis Carvalho.

Este mês, Gabi inaugura o INVENTANDO MODA FORA DE CASA, espaço para festas com capacidade para até 30 crianças, e comemora a entrada de dois novos sócios no negócio, o casal Luiz Henrique e Cristiane Mascarenhas. “O Inventando Moda cresceu muito e eu precisava de pessoas competentes para me ajudarem a cuidar da gestão da empresa.”- diz Gabi.

A partir de agora, seus clientes terão a opção de fazer a festa no espaço do Inventando Moda, em Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 487), em uma área de 100 m2, com decoração bem colorida e lúdica e capacidade para até 30 crianças. Lá, não será possível fazer festa do pijama, mas funcionará até às 22h, diariamente. “É um sonho realizado. Sempre quis ter um espaço aconchegante, idealizado para festas petit comité, onde eu pudesse manter o grande diferencial dos meus eventos: a personalização. Tudo é escolhido de acordo com o gosto e para atender aos desejos do(a) aniversariante.” – conta Gabi. O espaço terá tudo que tem suas festas em casa: spa, salão de beleza, cozinha para as aulas de culinária, atelier de costura e customização e pista de dança, além da área da mesa do bolo e doces. O Buffet, que conta com funcionários de longos anos de casa, é supervisionado diretamente por Gabi, que preparou com todo carinho um menu super especial para o cardápio das festas do novo espaço.

O INVENTANDO MODA FORA DE CASA também oferecerá cursos, oficinas e colônias de férias para a garotada, já a partir de maio.