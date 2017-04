'Ocupação (Nós)', de Rafael Salmona, estreia dia 6 de maio no Teatro Augusta

Cinco mulheres, num cômodo sujo e úmido, dividem com a plateia, os conflitos e medos em relação ao mundo exterior. Reunidas, elas compartilham assuntos e experiências referentes ao universo feminino. A plateia é convidada a integrar à discussão acerca do feminismo, estupro, machismo, racismo, cultura da beleza, lapsos de memórias e o real papel da mulher na sociedade.

Coisas estranhas acontecem no decorrer dos dias e a sensação de desnorteamento se agrava com o sumiço de uma vela. Esse é o ponto de partida para o espetáculo 'Ocupação (Nós)' que estreia dia 6 de maio no Teatro Augusta, 21h30.

Com texto e direção de Rafael Salmona, o espetáculo resulta de relatos e pesquisas apresentados pelas atrizes Bianca Almeida, Denise Dietrich, Indira Nascimento, Helena Miranda e Thais Muller. As cenas foram nascendo a partir dos relatos e das improvisações das atrizes. Luzes e sons da peça foram definidos a partir do que foi vivenciado durante essas pesquisas - Sons vindos dos vizinhos, carros na rua, chuva, sirenes e gritos.

“O texto do espetáculo foi escrito em tempo real aos ensaios, nosso intuito era construir a mais viva comunicação entre o ambiente onde estávamos e a plateia, como se todos estivessem vivenciando, em tempo real, todas as experiências que vivemos durante esses encontros que duraram meses.” Afirma Rafael Salmona

Com sessões aos sábados, 21h30 e aos domingos, 19h, montagem fica em cartaz até o dia 25 de junho.

Currículos

Indira Nascimento: Participou do festival de esquetes de Santa Teresa, 'Só eles o sabem', que lhe rendeu indicação ao prêmio de melhor atriz. Em 2013, ingressou como atriz-fundadora da Cia Banquete Cultural, estreando “Amor e Restos Humanos”. Está confirmada como protagonista do filme 'Cartografia das Ondas'. Participou dos seriados 'Justiça' e 'Liberdade, liberdade' da Tv Globo.

Bianca Almeida: Com mais de 20 peças no currículo, tem vasta experiência em teatro infantil e musical. Ganhou prêmios em festivais pelo interior paulista nas categorias melhor atriz e melhor texto pelo monólogo 'A minha', de própria autoria.

Denise Dietrich: Participou de oficinas com os grupos Tablado de Arruar e Cia Mungunzá de Teatro, participou da série da HBO 'O Home da Sua Vida', está no elenco do longa 'Torre das Donzelas', fez vários curta metragens, entre eles, 'Lorena do Passado'.

Helena Miranda: Pela Companhia Dois Tempos (DF) apresentou sete peças. Participou de videoclipes, comerciais, filmes (curta e longa), cursos com Hugo Rodas, Rosanna Viegas, entre outros, fez intercâmbio de produção, direção e edição pela New York Film Academy (Los Angeles).

Thais Muller: Participou de vários espetáculos, incluindo: 'Cosquinha', sucesso de Heloisa Perissé e Ingrid Guimarães, da novela 'O cravo e a rosa', das minisséries 'O quinto dos infernos', 'Kubanacan', do filme 'Copacabana'. Recentemente participou da novela 'Os dez mandamentos' da Rede Record.

Rafael Salmona (Direção): Fundou a Cia de teatro Dois Tempos. Atuou e produziu vários espetáculos pelo grupo. Fundou o coletivo Caravana onde estreou, de própria autoria, 'Caravana'. Dirigiu 'Carinho'. Escreveu e dirigiu 'Proibido Amar'. Dirigiu 'Música para cortar os pulsos', atuou em 'Janus', 'Depois desse dia feliz', 'Proibido Amar', desse, lançou o livro do espetáculo com o qual recebeu os prêmios de melhor texto original, melhor qualidade artística, melhor cartaz e fotografia de publicidade do prêmio CENYM 2016.

Ficha técnica

Texto e direção: Rafael Salmona

Elenco: Bianca Almeida, Denise Dietrich, Indira Nascimento, Helena Miranda e Thais Muller

Iluminação, Cenário e Trilha Sonora: Grupo Nós

Fotos: Maya Morikawa

Assessoria de imprensa: Minas de Ideias

Serviço: 'Ocupação (Nós)'

Local: Teatro Augusta – Rua Augusta, 943 – Cerqueira César – SP - (11) 3151 - 4141

Data: 06 de maio a 25 de junho. Sábados às 21h30 e domingos às 19h

Ingresso: R$ 60,00 (Inteira) R$ 30,00 (meia)

Bilheteria: Quarta a domingo – a partir das 15h

Classificação: 16 anos