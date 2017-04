Cantor e compositor Belchior morre aos 70 anos

O cantor e compositor Belchior morreu na noite de sábado (29), em Santa Cruz do Rio Grande do Sul, aos 70 anos. O governo do Ceará decretou luto oficial de três dias, após ter sido comunicado pelos familiares do artista, que nasceu em Sobral.

Veja a nota do governo do Ceará:

"Recebi com profundo pesar a notícia da morte do cantor e compositor cearense Belchior. Nascido em Sobral, foi um ícone da Música Popular Brasileira e um dos primeiros cantores nordestinos de MPB a se destacar no País, com mais de 20 discos gravados. O povo cearense enaltece sua história, agradece imensamente por tudo que fez e pelo legado que deixa para a arte do nosso Ceará. Que Deus conforte a família, amigos e fãs de Belchior. O Governo do Estado decretou luto oficial de três dias"

Um dos ícones da MPB, Belchior é autor de sucessos como Medo de Avião, Apenas um Rapaz Latino-Americano e Como Nossos Pais. Ainda não há informações sobre a causa da morte.