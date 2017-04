Jardim Zoológico do Rio recebe pela primeira vez o Zoo Truck Festival

Uma experiência animal para toda a família. É o que prometem os organizadores do 1º Zoo Truck Festival, evento que vai habitar a principal entrada do Jardim Zoológico do Rio nos dias 29, 30 de abril e 1º de maio. Idealizado pela Fala Entretenimento, o festival reúne cerca de 30 food trucks de gastronomia e cervejas artesanais, oferecendo diversas atividades infantis gratuitas, sorteios de ingressos para circo, distribuição de vouchers de desconto e gratuidades para atividades no Zoo, área de lazer gratuita e música ambiente.

No dia 29 de abril, a Panos Pra Manga, recreação oficial do programa ‘Fazendo a Festa’, do canal GNT, irá fazer um “Encontrão Musical” gratuito para a criançada, que acontecerá às 11h. Atividades como cantigas de roda, brinquedo cantado, desafios musicais, painel de pintura e contação de história prometem animar os pequenos.

Quem for ao evento, vai concorrer a ingressos para a criançada se divertir no Unicirco Marcos Frota, que fica no Parque Municipal da Quinta da Boa Vista e ao visitar o Zoológico neste dia, também terá direito a levar a família toda para brincar de graça no Playzone, área de lazer com brinquedos variados, localizada dentro do espaço. Basta apresentar o voucher Playzone grátis na bilheteria do Zoo. Nesse fim de semana, o visitante ao parque poderá também conhecer uma nova atração: o Aquaball*, uma grande bolha de plástico em que é possível se locomover dentro dela, sobre a água, em diferentes direções.

Estacionam no evento os food trucks Al Taglio, Big Daddy's, Boi Na Linha Espetos, Boteco Móvel, Calavera, Ducas Homemade, Hell's Burguer, Infarinata, Kabana Do Alemão, Kituteria Karioca, Mate Do Vovô, Monstruck, Plano B, Sabor Doc, Vulcano, Las Empanadas, Brigaderia Aconchego, Quero Churros, Happy Sorvetes, Koky Alimentos, A bem suada, Ampolis, Backer, Barril Beer Truck, Capa Preta, Cevadas, Colorado, Invicta, Lhama Loca, Mistura Clássica, Noi e Paulistânia. Tudo isso ao som ambiente dos DJ's Karla Gasparini, Gui Andrade, Leo Simões e Ney.Serviço:Zoo Truck Festival – ENTRADA FRANCAJardim Zoológico - Parque da Quinta da Boa Vista s/n – São CristóvãoDias 29, 30 de Abril e 1º de maio, das 10h às 19h.

*A atração AquaBall é paga à parte e custa R$10,00