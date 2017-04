Conheça 10 restaurantes VIP's de NY frequentados por famosos

São clientes assíduos do restaurante "Carbonare", estabelecimento italiano no Soho, em Manhattan, personalidades como a família Obama, o ator George Clooney e sua esposa, Jay Z e Beyoncé.

Já no francês "Le Cocou", na rua Lafayette, é possível encontrar com Henry Kissinger, Arianna Huffington, Calvin Klein, Brad Pitt e Emma Stone. No "Indochine", de cozinha franco-vietnamita, é fácil se deparar com Julianne Moore, Ethan Hawke ou Sarah Jessica Parker.

Esses são apenas alguns dos chamados "restaurantes do poder" em Nova York, onde é possível socializar com pessoas famosas e intelectuais, que vão desde políticos a grandes empresários.

Os jogos de poder não acontecem apenas em "downtown". O panorama rico também está presente na "uptown", com uma série de restaurantes que podem ser definidos como "maravilhosos", sobretudo pelo valor salgado da conta.

Entre eles está o pouco acessível "Kappo Masa", localizado em um porão sem janela, famoso por seu sushi. Não muito longe, ficam o "The Mark", dentro do hotel de mesmo nome; "Carlyle", também em um hotel; e o italiano "Sant Ambroeus", do qual são clientes personalidades como Harrison Ford e Lenny Kravitz.

Na "midtown" existe o "Polo Bar", restaurante com cozinha americana desenhada pelo estilista Ralph Lauren. Entre seus clientes estão Kelly Ripa e Michael Caina. Além disso, é possível jantar no francês "Le Bernardin", famoso por seus pratos feitos com peixe, ou ainda no "21 Club", restaurante preferido do presidente norte-americano, Donald Trump.