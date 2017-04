Coletiva 'A Arte do Rio' chega à 17ª edição com desafio de ampliar fronteiras

Com o objetivo de chamar a atenção para a produção artística local, a mostra itinerante 'A Arte do Rio' chega à 17ª edição com o desafio de ampliar as fronteiras.

Sob comando da curadora Celina Azeredo, idealizadora do projeto, a coletiva acontece uma vez por ano em diferentes centros culturais e galerias da cidade. Em 2017, o grupo formado pelos artistas Benjamin Rothstein, Dirce Fett, Gilda Goulart, José Maria Dias da Cruz, Marco Cavalcanti, Sérgio Ferreira, Solange Palatnik e Yolanda Freyre apresenta seus trabalhos, de 04 a 25 de maio, no Consulado Geral da Argentina, em Botafogo.

Artista Solange Palatnik_Bailarina 1_Técnica Mista sobre cartão_30X30cm

“Este ano temos uma característica singular: a necessidade de conectar as linguagens visuais brasileiras e os olhares argentinos. A mostra pretende anunciar um encontro entre essas duas realidades”, explica a curadora. Benjamin Rothstein apresenta pinturas com diferentes cenas cotidianas. Em seus trabalhos, o artista destaca e isola a figura humana, resultando em telas de grandes contrastes.

Dirce Fett pinta a fauna e flora brasileiras em cores fortes e brilhantes. A artista gaúcha, que escolheu o Rio para viver há mais de 40 anos, faz uma homenagem à Cidade Maravilhosa inserindo imagens dos principais pontos turísticos em seus trabalhos.

Com mais de 50 anos de trajetória no mundo das artes, Gilda Goulart se dedica à manipulação de fotografias e mostra a natureza alterada pelo homem em queimadas e desmatamentos. A artista também apresenta novamente a impactante série Severina, em que conta, com bordado, a trágica história de uma imigrante argentina que veio tentar a sorte na Cidade Maravilhosa.

Renomado mestre na teoria da cor, com vários livros editados, José Maria Dias da Cruz mostra telas baseadas em uma profunda pesquisa de composição geométrica, que unem sincronicidade absoluta à rigidez das formas e à potência e vibração das cores. Marco Cavalcanti usa fotografias e design gráfico para especular situações e fenômenos que ocorrem dentro de computadores e em laboratórios e revelação analógica.

Já Sergio Ferreira aborda de forma teatral o humano-mundano em suas pinturas com figuras femininas. Solange Palatnik apresenta a série de bailarinas, em que utiliza técnicas próprias de relevos feitos com colheradas de tinta em grandes formatos. Em lona preparada com aplicações de ouro, Yolanda Freyre promove uma viagem à antigas crenças e civilizações.

Serviço: A Arte do Rio 2017

Período de visitação: 05 a 25 de maio, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Local: Consulado Geral da Argentina (Galeria Antonio Berni) – Praia de Botafogo, 228, sobreloja, Edifício Argentina. Tel: 2553-1646

Entrada gratuita