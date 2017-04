'Adeus, Palhaços Mortos' estreia dia 4 de maio em Copacabana

O espetáculo 'Adeus, Palhaços Mortos' estreia no próximo dia 4 de maio no Mezanino do Sesc Copacabana e cumpre temporada até 28 de maio, com apresentações de quinta a domingo, com ingressos a preços populares.

A peça é uma adaptação da obra Petit Boulot Pour Vieux Clown do premiado dramaturgo romeno Matei Visniec. Neste trabalho a companhia teatral Academia de Palhaços faz uma releitura crítica de seus nove anos de trajetória artística no universo do teatro popular circense, a partir da provocação de um dos mais promissores diretores da cena contemporânea paulistana: José Roberto Jardim.

A obra expõe de maneira provocativa e impactante três velhos palhaços de circo que acidentalmente se reencontram, depois de muitos anos, na antessala de uma agência de empregos. Eles sabem que só um será escolhido. Então suas amizades, memórias, segredos, pequenezas e vilanias serão expostos, criando, dessa maneira, uma ode ao ofício do ator e uma profunda reflexão sobre os fundamentos filosóficos da carreira artística. A sala de espera desse teste de casting, que nunca acontece, se revela um não-lugar, um limbo onde estas três figuras se veem condenadas a rever suas escolhas éticas e estéticas, num exercício infinito de reflexão sobre a resiliência do artista, a urgência da Arte e a sacralidade do ofício.

As cenas se encadeiam em uma sequência de Tableaux Vivants nos quais a estaticidade dos corpos em embate dialético com a fluidez das composições vocais, criam recortes descontínuos no espaço-tempo, deslocando abruptamente a percepção do espectador entre lembranças doces de uma vida devotada à arte e o medo do futuro de incertezas, decadência e morte.

O espaço cênico que abriga esta encenação é um cubo cuja face frontal e as duas faces laterais são fechadas por uma fina tela que recebe a cada cena diferentes vídeo-projeções mapeadas que ora revelam e ora escondem os atores e ajudam a criar desta maneira o não-lugar no qual os três personagens se encontram, utilizando-se de grafismos abstratos e de trechos de vídeos documentais de registro da trajetória da companhia Academia de Palhaços. Toda esta engrenagem composta pela interação entre vídeo-mapping e atores é regida por uma trilha sonora eletroacústica bastante violenta que ajuda a criar os abruptos deslocamentos de percepção propostos pela encenação.

– Cada cena é um recorte num espaço-tempo descontínuo e fragmentado, são fotogramas vagando nas memórias individuais e coletivas daquela trupe circense, são vozes do passado ecoando em busca de algum sentido –, diz o diretor José Roberto Jardim.

O espectador ao ser impactado pela violência dos deslocamentos espaço-temporais é convidado a um passeio pelas questões que movem estes velhos artistas desde seu passado de glória até seu inevitável futuro.

– Propusemos uma experiência sensorial que transita entre o abismo da morte e a devoção de uma vida voltada à arte e que, portanto, mira a imortalidade –, comenta a atriz Paula Hemsi.

Em cena, junto aos atores, o diretor musical Tiago de Mello executa ao vivo a trilha sonora eletroacústica.

– O Tiago é o quarto elemento, ele está em cena a peça inteira e tem mais de 500 mudanças de som, fazendo uma trilha sonora muito complexa –, conclui o ator Rodrigo Pocidônio.

Produzido em 2016 com os recursos do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, o espetáculo 'Adeus, Palhaços Mortos' reúne uma premiada equipe de criadores: José Roberto Jardim assina a direção e adaptação dramatúrgica do texto original 'Petit Boulot Pour Vieux Clown' de Matei Visniec; no elenco estão Laíza Dantas, Paula Hemsi e Rodrigo Pocidônio, integrantes da reconhecida companhia paulistana Academia de Palhaços, que em 2017 completa 10 anos; Tiago de Mello, o diretor musical, é um dos expoentes mais profícuos da música experimental eletroacústica do Brasil; o cenário e as vídeo-projeções ficaram a cargo da BijaRi, um grupo de arquitetos, artistas plásticos e vídeo-makers especializados em instalações e mapping; o figurino foi desenhado e criado pelo estilista Lino Villaventura e o visagismo é assinado por Leopoldo Pacheco.

Sobre a companhia e o diretor

A Academia de Palhaços é uma companhia teatral, que desde 2007 vem pesquisando o palhaço de circo, o melodrama, o teatro de revista e outras espetacularidades populares. Em 2016 toda esta pesquisa foi revisitada e a partir da parceria com o diretor José Roberto Jardim, o músico Tiago de Mello e os artistas visuais do coletivo Bijari, surgiu uma nova configuração de sua criação artística. Todo o arsenal técnico do ator popular é agora utilizado em uma perspectiva contemporânea em diálogo com tecnologias digitais, em busca de uma forma teatral híbrida. O primeiro fruto desta nova Academia de Palhaços é o espetáculo Adeus, Palhaços Mortos, que foi ganhador do Prêmio Shell de melhor cenário, além de receber indicações nas categorias melhor direção, melhor espetáculo de grupo, melhor atriz e melhor figurino no Prêmio Aplauso Brasil. Em julho de 2017, a peça vai representar o Brasil no Festival Internacional World Stage Design que acontecerá em Taipei, Taiwan.

José Roberto Jardim iniciou sua carreira artística em 1989 praticando Ópera de Pequim. Em 1998 ingressa na EAD, Escola de Arte Dramática da USP. Foi membro fundador da companhia Os Fofos Encenam, na qual permaneceu por 12 anos, participando de sete espetáculos como ator e dois como assistente de direção do dramaturgo e diretor Newton Moreno. Participou em mais de 20 espetáculos como ator, ganhando os prêmios de Melhor Ator em 2004 no Festival de Jales e o de Melhor Ator Coadjuvante em 2003 no Festivale. Dirigiu três curtas metragem e um longa metragem, este ainda inédito. Fundou a sua própria companhia, a Cia. Portrait de Teatro. No teatro dirigiu textos de Michelle Ferreira, Newton Moreno, Matei Visniec, além de cinco textos de Sérgio Roveri, seu parceiro artístico há mais de 10 anos. Neste ano de 2016 dirigiu e encenou: Chet Baker – Apenas Um Sopro que estreou no CCBB de São Paulo tendo Paulo Miklos no papel título; Adeus, Palhaços Mortos que realizou temporadas no CCSP e TUSP; e Não Contém Glúten, espetáculo que ficou em cartaz no Sesc Santana e que lhe rendeu a indicação do Prêmio APCA de Melhor Direção.

Ficha Técnica

Texto Original: Matei Visniec

Direção e Adaptação: José Roberto Jardim

Elenco: Laíza Dantas, Paula Hemsi e Rodrigo Pocidônio

Direção Musical e Trilha Sonora Original ao vivo: Tiago de Mello

Cenografia e Vídeo-Instalação: BijaRi

Figurino: Lino Villaventura

Visagismo: Leopoldo Pacheco

Iluminação: Paula Hemsi e José Roberto Jardim

Direção de produção: Carol Vidotti

Fotos de divulgação: Victor Iemini

Assessoria de Imprensa: Ana Andréa e Ney Motta | contemporânea comunicação

Realização: Academia de Palhaços e Sesc

Serviço: 'Adeus, Palhaços Mortos'

Temporada: 4 a 28 de maio, quinta a sábado às 21h e domingo às 20h

Local: Sesc Copacabana (Mezanino) - Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana

Ingressos: R$ 6 (Associados Sesc RJ), R$ 12 (meia) e R$ 25 (inteira)

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: (21) 2547-0156