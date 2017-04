Youtuber Venom é a atração do Domingo Divertido em Bangu

No dia 30 de abril, o Domingo Divertido será voltado para os fãs de um dos mais famosos gamers do Brasil: Venom, que começou seu canal em 2011 e hoje tem quase seis milhões de inscritos em seu canal no YouTube – VenomExtreme.

A variedade de temas e games é uma das suas principais características. Lá, você encontra desde dicas sobre os tradicionais modes de Minecraft, passando por outros games como: GTA, Clash Royale, até testes de jogos do momento, passando por um diário sobre a vida de Leitão Extreme, cachorro de Venom, e vlogs sobre as viagens que ele faz.

A diversão é garantida com esse youtuber! No encontro, que vai acontecer gratuitamente no domingo dia 30 de abril, a partir das 14h, ele irá dar dicas de games e conversar com o público sobre as novidades do mundo geek. Para atender aos fãs para fotos, serão distribuídas 100 senhas, a partir das 13h do mesmo dia, no próprio Palco do Domingo Divertido, em frente à loja Riachuelo.

Eduardo Faria, o Venom, pode ser considerado integrante da velha guarda do YouTube. O gamer e youtuber foi um dos primeiros a ganhar fama e milhares de inscritos no Brasil.

Ele criou o canal VenomExtreme, e postou seu primeiro vídeo em 8 de maio de 2011, quando ainda morava em Portugal, e trabalhava como programador. Dois meses depois, decidiu sair de seu emprego formal, e desde então trabalha como youtuber e gamer jogando on-line. Hoje em dia, é conhecido por testar todos os tipo de jogos. O youtuber batizou seu canal como VenomExtreme inspirado em Venom, um dos personagens que faz parte da história e do universo do super herói , o Homem-Aranha.

Serviço: Domingo Divertido - Youtuber Venom

Data: Domingo, dia 30 de abril, às 14h

Local: Bangu Shopping (Palco Domingo Divertido em frente à loja Riachuelo) - Rua Fonseca 240, Bangu – Rio de Janeiro - RJ