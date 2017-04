Parque das Ruínas recebe a peça 'O Quadro ou Pequeno Poema para o Fim do Mundo'

O Quadro ou Pequeno Poema para o Fim do Mundo é um monólogo escrito por Flavia Milioni baseado em suas memórias que está em cartaz no teatro do Parque das Ruínas, de 15 de abril a 13 de maio, sempre aos sábados, às 16h.

A atriz também sobe ao palco para narrar a trajetória de um quadro que sua mãe comprara na década de 80 e que acompanhou sua vida nas inúmeras mudanc?as de casa pelas quais ela passou. A delicada história tem um surpreendente desfecho que emociona a todos. Diversas cenas ainda são embaladas por canções interpretadas pela atriz ao vivo.

A peça já recebeu o prêmio de melhor espetáculo categoria adulto no Fest & Arte de 2016 e está de volta ao Rio de Janeiro para uma curta temporada em Santa Teresa. A entrada custa R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

O Parque das Ruínas tem uma vista privilegiada do Rio de Janeiro e convida a todos para aproveitar uma programação cultural de qualidade.