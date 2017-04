ID Cultural lança "Pacto Visual III", com textos de Luisa Duarte e fotos de Vicente de Mello

Durante nove meses a autora e crítica de arte Luisa Duarte mergulhou no universo de importantes artistas brasileiros. Em entrevistas realizadas nos ateliês, Luisa guiou as conversas tendo como foco o processo de criação, os anos de formação, e o repertório de influências que irrigam os trabalhos. As imagens que compõem o livro foram realizadas pelo fotografo Vicente de Mello. As entrevistas e os ensaios fotográficos estão reunidos no livro Pacto Visual III, último volume da série iniciada em 2014, com idealização de André Carrano, editor da ID Cultural. Com lançamento marcado dia 03 de maio, na Livraria Argumento do Leblon, a obra estimula a troca entre gerações, influências e afinidades.

A premissa foi a mesma nos três volumes: um nome já conhecido, com uma trajetória madura, indica um artista cujo percurso esteja em maturação ou cuja obra não possua forte visibilidade no circuito. Assim, Marcos Chaves elegeu Luiza Baldan; Lucia Koch, Leticia Ramos; Carlito Carvalhosa, Antonio Malta; e Vik Muniz, Abraham Palatnik – no caso, uma indicação que traz consigo um caráter de homenagem a um artista de longa trajetória e com quem Vik possui afinidades.

“Escolhi nomes que pudessem indicar artistas instigantes, não óbvios. O público costuma ver a obra pronta em galerias e museus e ler o texto crítico. Essas entrevistas nos dão a chance de entrar em contato com a voz dos artistas e nos aproximar do universo que irriga o processo de realização e aquilo que os alimentou ao longo do tempo”, completa.

A edição bilíngue, em português e inglês, conta também com ensaios fotográficos de cada um dos artistas em seus ateliês, produzidos pelo fotógrafo Vicente de Mello, além de belas imagens de seus trabalhos em produção e já finalizados. A afinidade de Marcos Chaves e Luiza Baldan tem origem em uma amizade que se transforma em parceria. Ela foi assistente dele por alguns anos. Se Luiza é uma artista formada em fotografia e que faz dessa linguagem a protagonista de sua obra, Chaves faz uso da imagem dentro de uma poética que também pode ser encontrada no vídeo, no objeto ou na instalação.

Os trabalhos de Lucia Koch e Leticia Ramos não coincidem exatamente, mas possuem um campo comum de interesse. “Acho muito interessante o modo como Leticia trabalha. Ela é uma artista que se arrisca e caminha em terrenos não originalmente seus, e faz isso se aprofundando”, diz Lucia.

A dupla Carlito Carvalhosa e Antonio Malta é, entre todas presentes no livro, aquela que há mais tempo se conhece. Amigos de escola, ambos possuem em suas trajetórias um mesmo ponto de partida, mas desdobramentos distintos. Os dois participaram, no início de suas carreiras do Casa 7, ateliê dividido entre um grupo de artistas com nomes como Nuno Ramos e Rodrigo Andrade.

Em vez de eleger um artista em ascensão, Vik Muniz optou por fazer uma homenagem à Abraham Palatnik, mestre da arte cinética. Ambos possuem afinidades e seus trabalhos desafiam o modo convencional de enxergar o mundo. “A obra de Palatnik evoca simultaneamente a subjetividade e a ambiguidade do olhar”, diz Vik.

Nas edições anteriores o projeto Pacto Visual contou com as seguintes indicações: Carlos Vergara escolheu Fabio Cardoso; José Bechara, Gisele Camargo; Luiz Aquila, Maria Lynch; OSGEMEOS, Finok; Antonio Dias, Fabiano Gonper, Iole de Feiras, Mariana Manhães; Luiz Zerbini, Marina Rheingantz; e Adriana Varejão, Ivens Machado (in memoriam).

O livro Pacto Visual III é uma realização da ID Cultural, com patrocínio do Banco BTG Pactual, da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço - Pacto Visual III

Coordenação editorial: André Carrano

Realização: ID Cultural

Patrocínio: Banco BTG Pactual, Prefeitura do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura

Autor: Luisa Duarte

Fotos: Vicente Mello

Projeto Gráfico: Rara Dias

ISBN: 978-85-68639-13-9

Preço: R$ 80,00

284 páginas

Lançamento – Pacto Visual III

Data: 03 de maio

Horário: 19h

Local: Livraria Argumento – Rua Dias Ferreira, 417, Leblon – Tel: (21) 2239-5294