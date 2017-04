Caixa Cultural Rio promove intercâmbio musical entre Brasil e Cuba

A Caixa Cultural Rio de Janeiro encurta a distância entre a cidade maravilhosa e o Caribe para receber, nos dias 4, 5 e 6 de maio de 2017 (quinta a sábado), às 19h, os shows da Mostra Musical Brasil-Cuba.

Em três apresentações gratuitas, artistas celebrarão a riqueza musical dos dois países, revelando as semelhanças culturais e históricas compartilhadas entre si.

Cubanos radicados no Brasil, os músicos Fernando Ferrer e Pepe Cisneros se apresentam com suas bandas, respectivamente, nos dias 4 e 5 (quinta e sexta-feira) e prometem encantar o público com um gingado caribenho sem igual. Já o lado brasileiro da festa traz a jovem cantora Thai, dona de um timbre único e versátil, para os shows dos dias 5 (sexta-feira), como convidada de Ferrer, e no dia 6 (sábado), num grande encontro entre os três artistas.

“É uma ideia que sempre tive e queria fazê-la no Brasil: mesclar a música cubana com a música brasileira para demonstrar que elas têm muito em comum e que suas raízes são as mesmas”, declara o cantor Fernando Ferrer.

A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados na bilheteria uma hora antes de cada apresentação. A distribuição é limitada a um par de ingressos por pessoa. Após a passagem pelo Rio, o projeto, que conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal e Governo Federal, deve integrar a programação da Caixa Cultural Curitiba ainda em 2017.

Workshops

A sedutora musicalidade cubana também poderá ser explorada em duas atividades que fazem parte da programação da mostra. No dia 4 de maio (quinta), às 17h, Franklin Santos e Rodrigo Bueno ministram o Workshop de percussão, que trabalhará a similaridade entre os ritmos de Brasil e Cuba, entre eles a Charanga, o Ijexá, a Clave e a Cascara.

No dia seguinte (5), também às 17h, é a vez do próprio Pepe Cisneros apresentar o workshop Escola Cubana – Piano. O artista trará um panorama histórico da música cubana e abordará harmonização, improvisação e o uso do piano em diversos gêneros musicais.

As duas atividades são gratuitas, com vagas limitadas, e as inscrições devem ser feitas até um dia antes de cada curso pelo e-mail: inscricao@rhadarcultural.com.br .

Sobre os Artistas

Fernando Ferrer nasceu em Santiago de Cuba, onde iniciou sua carreira musical. Sobrinho do lendário cantor Ibrahim Ferrer, formou-se em canto pela Escola Superior Ignacio Cervantes e participou de importantes grupos como Cubanismo, Raison e Afro Cuban All Stars. Conquistou o 1º lugar no Concurso Nacional de Televisão Mi Salsa, Buscando el Sonero, em Cuba. Dentre outros lugares, já se apresentou nos Estados Unidos, Itália, México, na Ásia e em renomados Festivais de Jazz, como Montreaux e Vancouver.

Pepe Cisneros também nasceu em Cuba, na cidade de Guantánamo, Cisneros reside no Brasil desde a década de 90. Pelo talento demonstrado como pianista, compositor, arranjador e multi-instrumentista, foi convidado inúmeras vezes para atuar em ao lado de expressivos artistas brasileiros e estrangeiros. Nomes como Caetano Veloso, Elza Soares, George Benson (EUA), Omara Portuondo (Cuba), Milton Nascimento, Marisa Monte, Marina Lima e outros figuram em sua sólida carreira. Sua banda é formada por músicos cubanos e brasileiros, trazendo um repertório que mistura ritmos afro-cubanos com uma linguagem moderna de jazz latino.

Thai começou sua trajetória musical aos 14 anos, cantando em corais. Versátil e dona de uma voz potente e afinada, ela tem desenvoltura em diversos estilos musicais, a exemplo do soul, jazz, blues e música latina. Já atuou nas bandas SoulMate, Coconut Versiones, Luisão Cavalcante, Orquestra Lyra Latina, 2Groove, entre outras. Atualmente trabalha com diversos músicos cubanos, somando sua brasilidade à escola caribenha de música.

Programação

4 de maio(quinta-feira)

Voz: Fernando Ferrer

Percussão: Franklin Santos

Bateria: Rodrigo Bueno

Teclado: Hanser Ferrer

Baixo: Carlos Ceiro

Saxofone: Luiz Cabrera

5 de maio(sexta-feira)

Teclado: Pepe Cisneros

Voz: Thai (cantora convidada)

Percussão: Eduardo Espasande

Bateria: Rodrigo Bueno

Baixo: Aniel Someillan

Saxofone: Luiz Cabrera

6 de maio(sábado)

Teclado: Pepe Cisneros

Voz: Fernando Ferrer

Voz: Thai (cantora convidada)

Percussão: Eduardo Espasande

Bateria: Rodrigo Bueno

Teclado: Hanser Ferrer

Baixo: Aniel Someillan

Saxofone: Luiz Cabrera

Serviço: Mostra Musical Brasil-Cuba

Data: 4, 5 e 6 de maio de 2017 (quinta, sexta e sábado), às 19h

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro (Teatro de Arena) - Av. Alm. Barroso, 25 – Centro

Entrada franca (Ingressos distribuídos 1h antes de cada apresentação, limitado a um par de ingressos por pessoa)

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: (21) 3980-3815