Bienal de Veneza dará prêmio de 5 mil euros a filme amador

A Bienal de Veneza anunciou que irá conceder um prêmio inédito de cinco mil euros ao melhor filme de pós-produção do workshop Final Cut in Venice, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de setembro durante a 74ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica, dirigida por Alberto Barbera.

O novo prêmio será atribuído por um júri de três membros nomeados pelo diretor da mostra. O prêmio visa dar a produtores amadores uma oportunidade de apresentarem seus filmes a distribuidores internacionais, com o objetivo de facilitar a pós-produção, promover parcerias de coprodução e o acesso ao mercado.

Até seis filmes serão selecionados para serem apresentados a produtores, compradores, distribuidores e organizadores de festivais cinematográficos. Durante os três dias de workshop, acontecerão momentos de networking, encontros e reuniões, nos quais os produtores poderão conversar com os participantes do concurso.

Com o novo reconhecimento, a Bienal pretende incentivar a realização de filmes em países como a África, Jordânia, Iraque, Líbia, Palestina e Síria.

Para participar da 5ª edição do Final Cut in Venice é necessário preencher o formulário de pré-seleção online no site www.labiennale.org e enviar uma cópia do filme para o e-mail finalcut@labienanale.org até o dia 17 de junho.