Projeto 'A Ponte no Teto' apresenta Claudio Lyra no teatro Solar

Na próxima quinta feira, 27 de abril, o cantor, compositor e instrumentista Claudio Lyra apresenta show do mais recente disco, 'Autobriografia não Autorizada'.

No repertório, canções dos dois álbuns lançados e algumas pérolas da bossa nova - gênero musical presente no DNA do artista e sobrinho do icônico Carlos Lyra.

O show marca o lançamento do clipe 'Faça o Melhor Que Puder', que será exibido pela primeira vez na ocasião.

Após a apresentação, os presentes poderão curtir uma pocket festa com o melhor da música brasileira e também aproveitar pra conhecer a lojinha volante, com discos e suvenirs de artistas e bandas que fazem parte da cena musical contemporânea.

Serviço: Projeto ' A Ponte no Teto' apresenta Claudio Lyra

Data: 27 de abril, às 21h

Local: Bar Teto Solar (Espaço II) - Rua Paulo Barreto, 110, Botafogo

Ingresso: R$ 20 (dinheiro)

Mais informações: www.facebook.com/events/277026946072786/