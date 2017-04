Expoentes da cena carioca, Drenna e Baleia mostram a diversidade musical no Rio Novo Rock de maio 

O Rio Novo Rock (RNR), segue em sua quarta temporada no Imperator como único encontro periódico da cidade a apresentar novos artistas da cena.

Bandas cariocas como Medulla, Folks, Canto Cego, Hover e Dônica já se apresentaram no RNR; de outros estados já estiveram na casa do Méier Far From Alaska (RN), The Baggios (SE), Plutão já foi Planeta (RN), Selvagens à Procura da Lei (CE), Ego Kill Talent (SP), entre outras.

Os shows têm as companhias dos DJs (Suirá e Priscila Dau) e VJs (Miguel Bandeira e Chico Abreu) residentes.

A quarta edição de 2017, no dia 04 de maio (quinta), traz a pegada da Drenna e a mistura de elementos que compõe o som da Baleia.

A Baleia, com dois álbuns lançados, surpreende pelo som inusitado e hipnotizante aliado ao apuro estético em seus videoclipes e projetos gráficos. Seu segundo CD ‘Atlas’, lançado ano passado, recebeu elogios do escritor português Valter Hugo Mãe, enquanto o livro ilustrado baseado nas músicas de Atlas mostrou um universo visual que representa os mundos e sentimentos criados em cada uma das músicas do disco. O projeto rendeu uma indicação ao Grammy Latino de Melhor Projeto Gráfico. Além disso, a Baleia é uma das bandas selecionadas pelo Spotify Spotlight, uma escalação mundial feita pelo Spotify com os artistas de vários países do mundo que eles acreditam que vão estourar.

Com oito anos de estrada a Drenna foi a primeira banda a tocar no Rio Novo Rock, em 2014, quando o evento ainda se chamava Imperator Novo Rock. O grupo ainda celebra o título de campeão do Planeta Rock 2016, que aconteceu em agosto, em São José do Rio Preto (SP). Paralelo a isso seguem no trabalho de divulgação do seu novo álbum ‘Desconectar’. A banda já dividiu o palco com Pitty, Frejat, MGMT, Paramore e Kings of Leon e, além do Planeta Rock, já esteve em outros importantes festivais como o Circuito Banco do Brasil e o Fun Music.

Nos intervalos a música boa rola com a DJ Suirá, que já tocou em casas clássicas da cena carioca, como Teatro Odisséia, Saloon 79, Fosfobox e Casa da Matriz. Criadora das festas Pecado, Take #5 e Dirrty, atualmente reside a festa 'Meister Party' (festa oficial da Jagermeister no Rio).

As projeções em vídeo ficarão a cargo do VJ Miguel Bandeira, que entre o Brasil e Holanda, com seu Live Mapping, vem iluminando palco, pistas, ruas e favelas para nomes de peso como o Festival Rio Sound System, Daniela Mercury, Olodum, Afromandingas, Samba da Maré, Riomapping Festival etc.

A Feira Rock também estará presente, com camisas, discos e outros produtos do gênero.

Serviço: Rio Novo Rock apresenta Baleia e Drenna

+ DJ Suirá + VJ Miguel Bandeira

Data: 04 de maio, às 20h

Local: Imperator – Centro Cultural João Nogueira - Rua Dias da Cruz, 170 – Méier

Ingressos: Pista - R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas antecipadas: https://www.ingressorapido.com.br/compra/?id=57285#!/tickets

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: 2597-3897 (das 9h às 12h/13h às 18h)