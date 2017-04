Banda 80 & Tantos presta homenagem ao Grupo RPM em Bangu

Para encerrar a programação de abril com muitas revoluções por minuto, o Happy Hour do Bangu Shopping recebe esta semana a banda 80 & Tantos, que vai levar para a Praça de Alimentação do segundo piso do mall o repertório do grupo RPM, que tinha como líder e vocal , o cantor Paulo Ricardo. E nada melhor que curtir com amigos um bom chopp e petiscos, acompanhado de boa música. Vale lembrar que o Happy Hour do bangu shopping acontece toda quinta-feira e a apresentação, sempre gratuita, começa às 19h.

Criada em 1983, a banda RPM foi uma das mais populares do país nesta década e o seu vocalista, Paulo Ricardo, virou galã nacional. O primeiro álbum foi lançado dois anos depois, e o grupo chegou a ter oito das onze canções tocando na rádio. Após duas separações, a banda voltou a se reunir em 2011, quando lançou o álbum 'Elektra', que tem influência da música eletrônica.

80 & Tantos

Sobre a 80 & Tantos

A 80 & Tantos nasceu há seis anos e tem como integrantes os amigos: Guilherme Guillo (violão e voz), Leandro Miranda (baixo e voz), Phil Wiermann (guitarra e voz) e Fabrício Billy (Bateria).

Para este show, eles já prepararam um repertório especial com clássicos da banda RPM como 'Olhar 43', 'Alvorada voraz', 'Rádio pirata' e 'A cruz e a espada'.

Amantes do rock nacional, os integrantes costumam ter a participação ativa do público que canta e dança ao som do repertório composto por: Legião Urbana, Barão Vermelho, Plebe Rude, Lobão, Leo Jaime, Paralamas do Sucesso, Blitz, Ultraje a Rigor, Tears for Fears, Dire Straits, The Police, e outros clássicos da década de ouro do rock nacional.

Serviço: Happy Hour Bangu Shopping – Homenagem à RPM

Data: 27 de abril, quinta-feira, às 19h

Local: Bangu Shopping - Praça de Alimentação - Segundo piso - Rua Fonseca 240, Bangu

Evento gratuito