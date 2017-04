'Vinho na Vila' aporta pela primeira vez no Rio com 200 rótulos de vinícolas nacionais

Sucesso em duas edições em São Paulo e uma em Florianópolis, o 'Vinho na Vila' acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro, de 19 a 21 de maio, no Píer Mauá.

Durante o festival, os visitantes terão a oportunidade de conhecer cerca de 200 rótulos de vinhos e espumantes brasileiros diretamente com os produtores.

O ingresso custa a partir de R$50 e dá direito a uma taça oficial do evento e degustação em todos os stands, além de atrações musicais e palestras com especialistas do Instituto Brasileiro do Vinho - Ibravin. O público terá ainda a chance de comprar garrafas com preços especiais de quem compra direto do produtor, com desconto de até 20%.

Ingresso dá direito a uma taça oficial do evento e degustação em todos os stands

“Hoje, os cariocas estão bebendo vinho o ano inteiro, o mercado está crescendo muito no Rio. Fora que é uma cidade despojada, o que tem tudo a ver com a nossa proposta que é acabar com essa ideia de que vinho é uma coisa formal, elitista”, diz Larissa Fin, idealizadora do Vinho na Vila. “Outro tabu que queremos quebrar é de que os vinhos brasileiros não são bons. No evento, levaremos vários rótulos premiados e ainda desconhecidos. As pessoas terão a oportunidade de conhecer o que há de melhor no Brasil e, ainda, aprender com os produtores, saber a história e particularidade de cada vinho, o que faz toda a diferença na experiência.”

Entre as vinícolas confirmadas até o momento, estão Vinícola Fin, Dal Pizzol, Casa Perini, Rio Sol e Bueno Wines.

São esperadas 10 mil pessoas durante os três dias do evento

Na sexta, sábado e domingo, bandas cariocas de MPB, jazz e blues farão a trilha sonora do evento, que terá como cenário o novo ponto turístico do Rio de Janeiro: a revitalizada Praça Mauá, no Prédio do Touring, com vista para a Baía de Guanabara e Museu do Amanhã. O acesso ao Vinho na Vila pode ser feito pelo VLT, estação Parada dos Museus.

Como bons vinhos pedem boa gastronomia, para harmonizar, entre uma taça e outra, os visitantes poderão contar com a feira com produtos artesanais. O Sud Dog, da chef Roberta Sudbrack; Los Paderos, de pães artesanais; e Dona Sebastiana, com sanduíches; e Devorarte, de hambúrgueres, são alguns dos nomes confirmados.

'Pisa na Uva', experiência que revive a técnica artesanal de produção de vinhos dos imigrantes italianos

Apreciadores, tanto amadores quanto experientes, que quiserem aprofundar seus conhecimentos sobre a produção nacional de vinhos poderão participar das palestras com especialistas, entre eles, a Silvia Mascella Rosa, sommelier do Ibravin. No 'Momento Vinho na Vila' haverá harmonização e bate-papo sobre o universo do vinho.

Outra atração para adultos e crianças será a 'Pisa na Uva', experiência que revive a técnica artesanal de produção de vinhos dos imigrantes italianos.

Serviço: Vinho na Vila

Datas: 19 a 21 de maio, de sexta a domingo, das 14h às 22h

Local: Praça Mauá, s/n – Região Portuária, Rio de Janeiro

Ingressos: R$50 (500 primeiros); R$70 após; R$100 no dia do evento.

*Menores de 15 anos acompanhados de um responsável não pagam ingresso. A entrada sem a degustação custa R$20.

Mais informações: www.vinhonavila.com.br