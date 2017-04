Vem aí a 11ª edição do Vivadança

Idealizado pela coreógrafa e diretora Cristina Castro, o Vivandança Festival Internacional celebra 11 anos.

Maior do gênero no Norte-Nordeste e considerado um dos mais importantes do país, o projeto reúne um conjunto de ações que estimula e fortalece a cadeia produtiva e criativa da arte do movimento, promovendo um espaço de fruição, formação, diversidade, mercado, intercâmbio, diálogo e produção artística.

De 27 de abril a 07 de maio, uma série de espetáculos, mostras, oficinas,residência artística, além deRodada de Negócios, exposição e Batalha de Break com b.boys e b.girlsde todo o Brasil. Em média, são mais de 500 artistas, 5.000 espectadores e cerca de 50 atividades por edição.

A programação completa do Vivadança está em www.festivalvivadanca.com.br

Pré-estreia – 26 de abril

Uma das novidadesé o lançamento do filme 'Gaga, O Amor Pela Dança', uma parceria do Vivadança com o Circuito Sala de Arte e a Vitrine Filmes. Vencedora do prêmio de Melhor Documentário na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (2016), a obra, do diretor israelense TomerHeymann, é sobre OhadNaharin, um dos mais importantes, inovadores e produtivos coreógrafos do mundo, que redefiniu a linguagem da dança contemporânea.

A exibição marca a pré-estreia do Vivadança, no dia 26 de abril, 19h30, na sala de arte Cinema do Museu (Corredor da Vitória).

No início de um novo ciclo, de uma nova década, o festival propõe a reflexão da perspectiva crítica dos discursos, ideias e informações que consumimos e a maneira como todo esse conteúdo vai construindo e conduzindo nosso pensamento, nossa cultura, nosso povo, num contexto em que o país enfrenta instabilidades no campo econômico,perda de direitos sociais e trabalhistas, enfraquecimento e prejuízos de representatividade democrática e manobras políticas partidárias que tornam a corrupção endêmica entre a diversas instâncias de poder.

Estreia – 27 de abril

Nesse sentido, a montagem brasiliense 'De Carne e Concreto – Uma Instalação Coreográfica', da Anti Status Quo Companhia de Dança (DF), traz uma reflexão muito pertinente sobre a condição urbana humana atual, sob a perspectiva do corpo e da lógica do sistema econômico, na fronteira entre a dança contemporânea, a performanceart, a intervenção urbana, as artes visuais e experimentos sociais. Dia 27 de abril, 20h, no Teatro Vila Velha.

10 anos de Mostra Casa Aberta e 10 anos de Batalha de Break Vivadança

O festival destaca ainda a comemoração de 10 anos de dois projetos especiais em sua programação: a Mostra Casa Aberta, que celebra a diversidade da dança na Bahia, em diferentes formatos - solos, duos, grupos - com o objetivo de promover uma grande confraternização dos diversos estilos de dança, despertar o sentimento de classe, a consciência de mercado e estabelecer um espaço democrático, agregando grupos, academias, companhias, coletivos artísticos e artistas independentes da dança. Dias 04 e 05 de maiol, 20h, no Teatro Vila Velha.

Este ano, a Mostra Casa Aberta e o festival trazem à tona a importância do ensino, da qualificação e do aprimoramento profissional do dançarino, promovendo dois dias inteiros de oficinas variadas, no Teatro Castro Alves. Dias 06 e 07 de maio, das 9h às 17h30.

Também completando uma década de história, a Batalha de Break Vivadança reúne em sua comissão de jurados a B. Girl Nitro (SP), Lalá Dance (PE) e B. Boy Perna Work (DF), além de DJs de responsa no cenário nacional, como DJ Mamed (MG) e DJ Jarrão (BA). No total, 32 duplas de b.boys e b.girls de diversas regiões do Brasil disputam na competição, promovendo também um grande encontro entre a Periferia e o Centro.

Há ainda um intercâmbio com o festival MOVA-SE (AM), no qual os campeões da Bahia e da Amazônia integram a programação da Batalha de ambos, pelo segundo ano.Nos intervalos, as participações das bandas Sangue Real (Alagoinhas/BA) e Fúria Consciente. Dia 07 de maio, 14h, no Teatro Vila Velha.

4ª edição da Mostra Baiana de Dança Contemporânea

A Mostra Baiana de Dança Contemporânea faz quatro anos e contempla em 2017 seis criações de artistas baianos: 'Em breve espaço curto de tempo' (Cenna Oito), 'Casa Azul'(Confraria 27), 'Ondinar'(Dejalmir Melo), 'Demolições - La PetiteMort' (Thiago Cohen), 'Da própria pele, não há quem fuja'(ExperimentandoNUS Cia. de Dança) e 'Há Violência no Silêncio?' (NirlynSeijas). De 27 de abril a 01 de maio, 20h, no Teatro do ICBA, Teatro Vila Velha e no casarão Espaço Charriot.

Rodada de Negócios Vivadança

Os espetáculos são vistos por curadores, diretores e programadores de festivais e plataformas nacionais e internacionais, que também participam da Rodada de Negócios Vivadança, na qual os artistas da Dançaterão a oportunidade de fazer contatos e apresentar seus projetos.Nessa edição participam Marcelo Zamora (SP) - Presidente de La Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y el Caribe e Coordenador geral do FIDESP – Fórum Internacional de Dança do estado de São Paulo; Leonardo França (BA) - Curador do IC Encontro de Artes; Iris Macedo (PE) - Diretora da Mostra Brasileira de Dança; Fatima Suarez (BA) - Coordenadora da Jornada de Dança da Bahia; João Fernandes (AM) - Diretor do MOVA-SE Festival de Dança; Verusya Correia (BA) - Diretora do Festival de Dança de Itacaré; Luis Alonso (BA) - Diretor do FILTE – Festival Latino Americano de Teatro da Bahia; Felipe Assis (BA) - Curador do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia; Sérgio Cortez (Panamá) – Diretor Geral do Festival. Dia 29 de abril, 15h às 18h, no Pátio do ICBA.

Espetáculo e residência artística com Francisco Córdova – México

O dançarino e coreógrafo mexicano Francisco Córdova, da companhia Physical Momentum Project, apresenta o espetáculo solo 'Ohtli', onde faz uma relação entre a virtude, horizonte e o sentido dos passos, do ser em busca do eterno horizonte. Bate-papo com o artista após o espetáculo. Dia 29 de abril, 19h, no Teatro do ICBA.

Mestre em Estudos de Teatro e Direção de Cena no Institut Del Teatre e Licenciado em Dança Contemporânea pela Escuela Nacional de Danza (ENDCC), no México, Francisco Azuelatambém orienta uma residência artística no festival, na qual os participantes vivenciam a criação de estados físicos, mentais e emocionais de fisicalidade, com a proposta de encontrar a verdade em seu próprio corpo.15 vagas são abertas ao público. Inscrições: R$ R$ 30,00. De 01 a 05 de maio, 9h às 12h, no Teatro Castro Alves.

A apresentação e o workshop de Francisco Córdova é uma parceria do Vivadança com o Nii-colaboratório.

Solos Sttutgart – 7 anos de parceria

Sediado na Alemanha, oInternationales Solo Tanz-Theater Festival - ou apenas Solos Stuttgart – é presença marcante no Vivadança há sete anos. Coordenado pelo diretor artístico fluminense Marcelo Santos, o projeto premia anualmente bailarinos e coreógrafos contemporâneos de todos os continentes. Na programação 2017, '(E)utopia: a journeybetween Martin, Thomas and John' - Maxine Van Lishout (Belgica); 'TZID' - Beatrice Panero e Pasquale Lombardi (Italia); 'Entrelacs' - VeronikaAkopova (França/Russsia); 'Balance' - Louis Thoriot (Bélgica); 'Underneath' - RavidAbrabanel (Israel).

Ação apoiada pela Embaixada de Israel no Brasil e pelo Goethe-Institut Salvador. Dia 30 de abril, 19h, no Teatro Vila Velha.

Balé Teatro Castro Alves e o coreógrafo sul-coreano JaeDuk Kim

Integrando a programação do Vivadança Festival Internacional o Balé Teatro Castro Alves estreia o espetáculo 'LubDub', dirigido pelo coreógrafo sul-coreano JaeDuk Kim. A montagem, formada por um elenco de dez dançarinos utiliza em sua criação a percussão como tema e motivação sonora.Coreógrafo e diretor da ModernTable Dance Company, Kim se graduou na Universidade Nacional de Artes da Coreia. O artista também atua como coreógrafo convidado da T.H.E Dance Company, em Cingapura, desde 2010, e tem a música como fio condutor do seu trabalho.

O Crivo – Goiânia

Do estado de Goiânia, vem o espetáculo O Crivo, do dançarino e coreógrafo mineiro João Paulo Gross - inspirado no conto 'Primeiras Estórias', do escritor João Guimarães Rosa.

Dois intérpretes, juntos, criam relações quesó se revelam à medida em que, atravessam suas estórias, o SER-TÃO, o mundo de cada um, solitário, percebendono recolhimento um mergulho na busca do que permanece, do que nos tornam diferentes e próprios. Dia 03 de maio, às 15h e às 20h, no Teatro ICBA.

Exposição e programação Shopping da Bahia

A Exposição Vivadança, realizada em parceria com o Shopping da Bahia, pelo terceiro ano, atrai milhares espectadores, todo ano. As fotos são de João Milet Meirelles com intervenção de Pedro Gaudenz, artista visual baiano radicado em Barcelona. O centro comercial recebe ainda no Dia Internacional da Dança, 29 de abril, a apresentação do grupo Insight e intervenções diversasda programação do festival. Praça Mãe Menininha do Gantois – Shopping da Bahia - de 27 de abril a 07 de maio.

