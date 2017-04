Morre Jonathan Demme, diretor de 'O Silêncio dos Inocentes'

O cineasta norte-americano Jonathan Demme, diretor ganhador do Oscar pelo clássico "O Silêncio dos Inocentes", morreu nesta quarta-feira (26), em Nova York, aos 73 anos.

Segundo o site " IndieWire", Demme lutava contra um câncer de esôfago e faleceu após complicações da doença, associada a problemas no coração.

Além do famoso "O Silêncio dos Inocentes", ele dirigiu grandes sucessos do cinema como "Filadélfia" (1993), filme que garantiu o Oscar de melhor ator a Tom Hanks; e "O casamento de Rachel" (2008), longa que fez Anne Hathaway ser indicado a premiação de "Melhor Atriz".

O último filme dirigido por Demme foi o longa de ficção "Ricki and the Flash: De volta para casa", estrelado por Meryl Streep, que vive uma roqueira que volta para casa para tentar retomar as relações com a família.

Demme ainda se dedicou a musicais como "Stop Making Sense", sobre o grupo Talking Heads e "Neil Young: Heart of Gold", que conta a história do cantor canadense. O cineasta nasceu em fevereiro de 1944, em Baldwin, nos Estados Unidos.