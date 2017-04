Il Volo cumpre promessa e anuncia shows em SP em setembro

Amado pelos brasileiros, o trio italiano Il Volo cumpriu sua promessa e divulgou nesta quarta-feira, dia 26, a data de dois shows que farão aqui no país em setembro deste ano. No site oficial dos cantores, dois shows aparecem confirmados para os dias 23 e 24 de setembro, ambos do Espaço das Américas, na cidade de São Paulo.

Ainda não se sabe se novas apresentações do grupo serão acrescentadas no calendário nos próximos dias. Já o jornalista José Norberto Flesch afirmou em seu Twitter que, além dos shows na capital paulista, que segundo ele custarão entre R$ 100 e R$ 650, o trio ainda se apresentará em Curitiba no dia 19 do mesmo mês. Essas informações, no entanto, ainda não foram confirmadas pela banda.

Neste ano, os italianos Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto começaram a turnê mundial "Notte Magica - A Tribute to the Three Tenors", baseada no último álbum do trio, o "Notte Magica".

Como o nome da turnê indica, o grupo italiano fará uma homenagem aos tenores Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo, três grandes nomes da ópera mundial. No final do ano passado, os jovens, que abririam os shows de Mariah Carey, que acabaram sendo cancelados, decidiram manter a viagem ao Brasil.

No entanto, o grupo não realizou nenhum show, apenas participou de gravações em programas de televisão. Esta será a quarta passagem do Il Volo pelo Brasil. A primeira vez foi em 2012 e a segunda, em abril do ano passado, quando se apresentaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre como parte da turnê do disco "Grande Amore".