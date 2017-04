Espetáculo musical 'Beatles Para Crianças' está de volta ao Rio

Após o sucesso de público nas apresentações em março deste ano, o espetáculo 'Beatles Para Crianças' retorna ao Teatro Bradesco Rio para novas apresentações, dias 06 e 07 de maio.

O espetáculo musical foi criado especialmente para as crianças e regado a muito rock n’ roll. Rock de verdade, o que conquista todos os adultos que gostam dos 'Beatles', o maior fenômeno da música mundial de todos os tempos. É garantia de muita diversão para a família toda, tanto para as crianças quanto para os pais e avós.

O espetáculo musical foi criado especialmente para as crianças e regado a muito rock n’ roll

Tudo começa com um desenho animado no telão, que compõe a cenografia da banda. Uma animação que mostra algumas fases do quarteto de Liverpool, em desenho animado. Então, a banda sobe ao palco e o show começa com muita interação. Uma outra animação surge no telão, convidando as crianças para muita diversão e ensinando os três primeiros movimentos de um show de rock.

Daí em diante, as crianças totalmente tomadas pelo entusiasmo dançam, cantam e aprendem canções históricas do quarteto. Os pais também são tomados pela energia e animação, entram na dança com as crianças e a festa toma conta do lugar.

Durante o show, o público canta, dança e ouve histórias que ilustram as letras e temas das canções. O espetáculo é bastante interativo e também busca apresentar o mundo da música para as crianças. Durante o show, a banda mostra alguns instrumentos à plateia, muitos deles diferentes e inusitados.

Um dos momentos mais marcantes é quando as luzes se apagam e os celulares se acendem criando aquele mar de luzes que todo bom show de rock tem. A banda também exibe um vídeo do encontro que o vocalista Fábio teve com Paul McCartney e convida a todos para cantarem 'Yellow Submarine'.

O medley 'All you need is love' e 'Hey Jude' fecham o espetáculo com uma mensagem de amor e de esperança para todas as crianças e adultos. E na porta de saída, um presente da banda: cada criança recebe uma espécie de certificado de 'Primeiro show de Rock da vida'.

Ficha técnica

Voz e Violão: Fábio Freire

Voz: Gabriel Manetti

Baixo: João Frateschi

Guitarra e teclado: Eduardo Puperi

Bateria: Humberto Zigler

Serviço: Beatles Para Crianças

Data: 06 e 07 de maio. Sábado, às 15h e domingo, às 11h

Local: Teatro Bradesco Rio - Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Classificação indicativa: Livre

Ingressos e mais informações: www.teatrobradescorio.com.br