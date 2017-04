Sorrentino e Will Smith vão compor júri de Festival de Cannes

O Festival de Cannes anunciou nesta terça-feira (25) os nomes dos componentes do júri da 70ª edição da mostra de cinema, que acontece de 17 a 28 maio. Entre os jurados estão o diretor italiano Paolo Sorrentino e o ator norte-americano Will Smith.

Além deles, o festival escalou a atriz norte-americana Jessica Chastain; a atriz francesa Agnès Jaoui; a cineasta alemã Maren Aden; o diretor sul-coreano Park Chan-wook; o compositor francês Gabriel Yared; e atriz chinesa Fan Bingbing.

O corpo de jurados será presidido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar e será responsável por votar no melhor filme da competição deste ano. A atriz italiana Monica Bellucci também foi escolhida para participar do evento como "madrinha" e terá como função apresentar a cerimônia de abertura e encerramento do tradicional festival.

Na última segunda-feira (24), o filme italiano "Sicilian Ghost Story" foi selecionado para ser exibido na abertura da Semana da Crítica de Cannes. Esta será a primeira vez que um longa italiano abrirá o evento.