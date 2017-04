Itália será cenário de novo filme de Johnny Depp

A região do Vale d'Aosta, no norte da Itália, foi escolhida para ser um dos principais cenários das gravações do filme "Murder on the Orient Express" ("Assassinato no Expresso Oriente", em tradução livre), estrelado pelo ator norte-americano Johnny Depp.

O longa é uma adaptação cinematográfica do livro da escritora britânica Agatha Christie. Dirigido pelo cineasta Kenneth Branagh, o clássico será filmado a partir do dia 20 de maio no vale do Grande São Bernardo, próximo a fronteira com a Suíça, onde o set será repleto de neve. No elenco estão Cameron Diaz, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Daisy Ridley e Michael Pena.

As gravações do filme foram iniciadas em novembro do ano passado e já passaram por Londres, Malta e Suíça. A estreia do filme da 20th Century Fox está prevista para o dia 10 de novembro deste ano.