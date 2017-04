Elton John cancela shows após pegar 'infecção mortal' na América Latina

O astro britânico Elton John cancelou todos os seus shows previstos para abril e maio por conta de uma "infecção potencialmente mortal" contraída durante sua recente turnê pela América Latina.

Segundo um comunicado divulgado pela sua assessoria, o músico pegou uma doença bacteriana "perigosa e incomum", que acabou causando um "violento mal-estar" durante um voo entre Santiago, no Chile, e Londres, no Reino Unido.

Ao chegar à capital britânica, Elton John foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), onde permaneceu durante dois dias. Em seguida, ele foi levado para um quarto comum, mas só recebeu alta no último sábado (22). "Agora está repousando tranquilamente em casa", diz a nota.

No entanto, o comunicado não fala em qual país o astro contraiu a infecção - a turnê teve quatro shows no Brasil (Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo), um na Argentina (Buenos Aires) e outro no Chile (Santiago), sendo o último deles em 10 de abril.

Nas próximas semanas, Elton John faria uma série de apresentações nos Estados Unidos, mas agora ele só deve retornar aos palcos no início de junho. "Infecções desta natureza são raras e potencialmente mortais. Por sorte, a equipe médica a identificou rapidamente e a tratou com sucesso", acrescenta a nota.