Aos 600 anos, morre a árvore mais velha dos EUA

Os moradores da pequena cidade de Bernards, no estado norte-americano de Nova Jersey, choram a morte de um de seus habitantes mais ilustres, um carvalho que era considerado a árvore mais antiga dos Estados Unidos.

Com 600 anos de existência, a planta tinha mais que o dobro da idade de seu próprio país, fundado no dia 4 de julho de 1776, 240 anos atrás. A árvore ficava no cemitério de uma igreja presbiteriana na cidade e foi declarada morta após ter passado dois anos sem dar novas folhas.

A operação de remoção começou na última segunda-feira (24), sob os olhares de curiosos, e deve ser concluída nesta quarta (26).

O carvalho tinha 30,48 metros de altura, 5,48 de circunferência e ramos que chegavam a quatro metros de comprimento. Diz a lenda que George Washington fez um piquenique sob sua copa.

Considerada ponto de referência para a comunidade local, a árvore deixou um herdeiro: um carvalho nascido da antiga planta, que agora ocupa o vazio deixado no cemitério e consola os moradores de Bernards.