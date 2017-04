Pela 1ª vez, filme italiano abrirá Semana de Crítica de Cannes

Pela primeira vez na história do evento, um filme italiano foi selecionado para ser exibido durante a abertura da Semana da Crítica do Festival de Cannes, que acontece entre 18 e 26 de maio.

O longa escolhido é o suspense sobrenatural "Sicilian Ghost Story", dirigido pelos italianos Fabrio Grassadonia e Antonio Piazza, que narra a história de uma menina que se rebela contra o silêncio de uma aldeia depois que seu amor, um garoto de 13 anos, desaparece.

Em 2013, os dois cineastas foram os grandes vencedores da Semana da Crítica e do prêmio "Revelação" na 66ª edição do Festival de Cannes com o filme "Salvo". O longa conta a vida de um assassino chamado Salvo que é perseguido por um chefe da máfia siciliana.

No entanto, ele decide matar seu rival, porém se apaixona pela irmã cega do mafioso.

A Semana da Crítica é uma mostra paralela ao Festival de Cannes e conta com 11 longas e 13 curtas participantes.