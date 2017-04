Corpo de Jerry Adriani é velado no Cemitério do Caju, no Rio

O corpo do cantor Jerry Adriani é velado na manhã desta segunda-feira (24) no Cemitério Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. O enterro do ídolo da Jovem Guarda, morto neste domingo (23) aos 70 anos, será realizado durante a tarde.

Adriani estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para se tratar de um câncer. A morte foi anunciada pelos familiares em um dos perfis do músico nas redes sociais.

“A família de Jerry Adriani tem o doloroso dever de comunicar aos seus amigos o seu falecimento. Agradecemos a todos pelo enorme carinho”, diz a publicação.

Nas redes sociais, o cantor se queixava de problemas de saúde desde o início de março. Ele foi internado logo após o carnaval.

Um dos ícones da Jovem Guarda nos anos 1960, Jair Alves de Souza nasceu em 29 de janeiro de 1947, na cidade de São Paulo. O primeiro disco, Italianíssimo, em que ele interpretava canções italianas, foi lançado em 1964. O segundo, Um Grande Amor, fez grande sucesso, e Jerry Adriani passou a apresentar o programa Excelsior a Go Go, na TV Excelsior.

Adriani começou carreira como cantor em 1974 e foi um dos ícones da Jovem Guarda

Depois, o cantor apresentou ainda o programa A Grande Parada, da TV Tupi, e atuou em filmes, como Essa Gatinha É Minha, ao lado de Peri Ribeiro e Anik Malvil e com direção de Jece Valadão. Atuou ainda nos filme Jerry, a Grande Parada e Jerry em Busca do Tesouro.

Um de seus últimos trabalhos foi a gravação do CD e DVD Acústico ao Vivo, em 2008.

Entre seus grandes sucessos estão as músicas Doce, Doce Amor, Querida, Tudo que É Bom Dura Pouco e Amor Querido.

* com Agência Brasil

>> Cantor Jerry Adriani morre aos 70 anos de câncer

>> Internado no Rio, cantor Jerry Adriani tranquiliza fãs no Facebook: “está tudo bem”