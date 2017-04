Eleonora Duvivier escreve blog e grava para TV Um Olhar

Em sua intérmina busca por amor e beleza, Eleonora Duvivier, escritora de pulso vigoroso e firme, e alma delicada e sensível, se inspira nos amores para escrever seu blog para o portal Um Olhar, da empresária Paola Bonelli.

Além do blog, a artista e escritora também produz vídeos para a TV da franquia Um Olhar. Eleonora Duvivier nasceu no Rio de Janeiro, estudou filosofia em Boston, e mora nos US desde 1983.

Ela é mais uma forte integrante da equipe de Um Olhar, plataforma virtual que se desbobra em web TV, blogs e galerias de artes virtuais.