Teatro Gil Santana mantém programação no Ciranda Gastronomia & Artes

Com quatro peças em cartaz, o espaço é uma referência na recriação, adaptação e montagem de textos clássicos e autorais do universo infantil

Criado em 1996, no bairro do Rio Vermelho, o Teatro Gil Santana, que leva o nome do seu idealizador e diretor, é um espaço que funciona durante o ano inteiro, aos sábados, domingos e feriados, das 15h às 18h.

Embora seja reconhecidamente um dos grandes nomes do Teatro Infantil, na Bahia, o encenador sempre transitou entre os dois universos, cativando públicos de todas as idades; acumulando uma média de 70 peças, entre clássicos e textos autorais. É desse repertório que o seu teatro se alimenta. Para Gil, esse ciclo é interminável, as montagens saem e voltam a cartaz, trilhando novos rumos a cada interferência do público.

O Teatro Gil Santana tem um caráter pedagógico muito claro, porém sem perder sua magia, essência e encantamento.

Transitando entre a Arte e a Educação, Gil Santana sempre trabalhou como professor de Teatro, ministrando oficinas anuais em seu espaço e em escolas públicas e particulares da capital baiana. Artista instigante e inconstante, caminha sempre na direção do novo, da experimentação, de uma forma que realmente atinja o público, que fale da sua realidade, que o provoque e o faça interagir.

Os Três Porquinhos na programação do Teatro Gil Santana

Teatro Gil Santana no Ciranda Dias: Sábados, domingos e feriadosHorário: 15h às 18h.Ciranda Gastronomia & Artes Endereço: Rua Fonte do Boi, 131, bairro do Rio Vermelho – Salvador – Bahia.Informações pelo telefone (71) 99933-6317Ingressos: R$ 30,00 (meia) R$ 60,00 (inteira)Acompanhe a programação na página www.teatrogilsantana.com