Solo inédito da bailarina Sueli Guerra, “Delicadeza” estreia no Sesc Copacabana

O espetáculo “Delicadeza”, solo de dança contemporânea da bailarina Sueli Guerra, da Cia. Da Ideia, estreia no dia 27 de abril no Sesc Copacabana. A curtíssima temporada tem apresentações ainda nos dias 28, 29 e 30 de abril. Coreografado por Paulo Marques, o espetáculo é inspirado na obra “Dama das Camélias”, tem como foco o momento de desintegração de importantes valores humanos por que passa a sociedade contemporânea: convívio e tolerância são, atualmente, apenas palavras de discurso.

O solo Delicadeza traz a cena desejos, anseios e medos dos seres humanos, mas também suas felicidades, seus mundos e seus prazeres. Baseado em pesquisa sobre o feminino e a delicadeza, o espetáculo coloca em cena esse feminino que não habita apenas no corpo da mulher mas que é nela que essa essência sobrevive e se renova a todo instante. O jogo do "agora" com a presença viva da artista e o deslocamento íntimo do seu público é o combustível para este trabalho de dança, que se impõe como um re-sensibilizador. A bailarina promove uma experiência corporal que, com toda "delicadeza", cria um jogo de duas vias, não uma repetição de movimentos, mas uma aparição viva e urgente. O caráter leve do espetáculo conduz à formação de público de dança contemporânea, tão escasso no Brasil.

A Cia da Ideia comemora 10 anos de existência e se caracteriza como um grupo de criação que aponta para um novo rumo no fazer artístico da área da dança, no qual o bailarino/ator não é mero instrumento ou intérprete e, sim, um ser pensante que interage com o mundo e contribui com sua experiência vivencial no processo de criação. O artista da Cia da Ideia, com base no direcionamento da coreógrafa Sueli Guerra, cria, assim, um "produto-espetáculo" mais verdadeiro e vivo.

A Companhia usa o diálogo entre o teatro e a dança contemporânea para aproximar a plateia da encenação, fazendo com que o espectador possa vivenciar todos os pontos de vista apresentados, de maneira delicada e impactante.