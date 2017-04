Sesc leva programação cultural gratuita a 118 cidades de São Paulo

Praças e ruas de 118 cidades paulistas serão palco, de 28 de abril a 14 de maio, de dezenas de ações culturais de música, dança, teatro, circo, cinema, artes visuais e literatura. As atividades são do Circuito Sesc de Artes, que contará com 80 trabalhos artísticos de 529 artistas em 882 apresentações.

Nessa edição, o circuito percorrerá 16 municípios que nunca receberam o evento: Capivari, Santa Adélia, Boituva, Caieiras, Araçariguama, Serrana, Cravinhos, Descalvado, Porto Ferreira, Salto, Joanópolis, Morungaba, Peruíbe, Praia Grande, Cajati e Juquiá.

“Esse contato entre a população e as diferentes manifestações artísticas é fundamental para despertar o interesse do público pelas diferentes linguagens. Esse é o espírito de dilatar fronteiras”, disse o Diretor Regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

Entre os destaques do evento está a apresentação de ilusionismo do mágico Mario Kamia e a Orquestra Frevo Capibaribe, que fará referência aos desfiles dos tradicionais blocos carnavalescos do Recife e Olinda. Um cinema itinerante também será montado para exibição do Cine Concerto – A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971). A Trupe Chá de Boldo executará a trilha musical do filme ao vivo.

O Grupo Galpão levará às cidades o espetáculo teatral De Tempo Somos, com excertos de textos de autores como Anton Tchekhov e José Saramago. O grupo Imbuaça, de Sergipe, prestará homenagem a um dos criadores da literatura de cordel, o paraibano Leandro Gomes de Barros (1865-1918), com o espetáculo A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel.

Atrações circenses também terão espaço, como o Cabaret Volant, dos Irmãos Sabatino, que homenageará aos cabarés franceses da Belle Époque.

A programação completa do circuito pode ser vista no site do Sesc de São Paulo.