Musical inspirado em 'Guerra e Paz' ganha versão brasileira na CAL, no Rio

Sucesso na Broadway, "Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812", de Dave Malloy, ganha versão brasileira. O musical, inspirado no clássico da literatura "Guerra e Paz", estreia no Espaço Sérgio Britto, no Instituto CAL de Arte e Cultura, na Glória, Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado (22). O espetáculo tem direção cênica de Menelick de Carvalho e musical de André Poyart. A preparação vocal é assinada por Anna Priscilla Lacerda e a supervisão artística por Mirna Rubim.

Na Rússia do século XIX, uma história de amor, perdão e redenção surge à sombra da guerra que se aproxima. “O Grande Cometa de 1812” conta a história de um desencontro amoroso e de uma busca pelo significado da vida. O espetáculo é baseado em um trecho de "Guerra e Paz", de Leon Tolstoi. O cenário é Moscou, no inverno, em janeiro de 1812.

A montagem é realizada pelo Núcleo de Teatro Musical da Casa das Artes Laranjeiras (CAL). A produção é uma parceria entre a CAL e o Estúdio VOCE - Voz, Corpo e Equilíbrio, dirigido por Mirna Rubim.

O grande cometa de 1812 pôde ser observado a olho nu entre março de 1811 e janeiro de 1812. Não existe nenhum outro registro de uma passagem sua pela Terra, e estima-se que seu período orbital seja de 3.065 anos. Foi considerado popularmente como um mau presságio, anunciando a Grande Guerra que ocorreria entre a Rússia e a França naquele mesmo ano, e que, com a derrota francesa, daria início ao período de decadência do império de Napoleão Bonaparte.

O Espaço Sérgio Britto, no Instituto CAL de Arte e Cultura, fica na Rua Santo Amaro 44, na Glória, na Zona Sul do Rio. O espetáculo tem entrada franca e as senhas são distribuídas uma hora antes do início da apresentação.