Evento multicultural 'Salve São Jorge 23' marca reabertura do Porto das Artes

Santo protetor da cidade do Rio de Janeiro, São Jorge será homenageado com um grande evento cultural de múltiplas linguagens, com mais de 100 artistas envolvidos, sob comando do artista plástico Raimundo Rodriguez, e que marcará a reabertura do espaço Porto das Artes – Fábrica de Espetáculos, na Gamboa, da Secretaria de Estado de Cultura.

A abertura do evento será neste domingo (23), dia de São Jorge, às 9h, com Jorge Salomão lendo a oração de São Jorge. Ainda na abertura, o ator Augusto Vargas fará a performance de São Jorge montado em um cavalo robótico, em tamanho natural, confeccionado pelo próprio Raimundo Rodriguez e que foi construído com lata, ferro e movido a bateria, feito especialmente para este evento. O ator Marcelo Borghui interpretará o imperador Diocleciano. A cantora Fernanda Morais também está entre as convidadas e preparou um repertório com canções autorais para homenagear o Santo.

Destaque também para a exposição “Salve Jorge 23”, que estará aberta ao público para visitação até o dia 6/5. Às 15h, a cantora lírica Celinelena Ietto participa do evento com a apresentação da Casta Diva, da ópera “Norma”, de Belline. A entrada é gratuita.

A exposição terá obras de pinturas, esculturas, esculturas cinéticas, instalações, performances, gravuras, colagens, grafites e videoinstalações feitas por artistas contemporâneos de diferentes gerações, reforçando a riqueza e diversidade artística carioca. A mostra ainda é uma excelente oportunidade para conhecer um pouco sobre o sincretismo e devoção a São Jorge, o Santo Guerreiro.