Raquel Fabri estreia em nova montagem no Rio

Raquel Fabbri, atualmente no ar em “Malhação” como a modelo plus size Mônica, foi convidada para integrar o elenco da peça “Oi, quer teclar?” ao lado dos atores Nando Cunha, Josie Pessoa e Hugo Moura. A montagem, que reestreia dia 20 de abril no Rio, será dirigida por Thiago Grecco.

Com atuações marcantes na televisão e mais de dez participações nas duas principais emissoras do país, a atriz participou de grandes obras da dramaturgia como “As Brasileiras”, o remake de “Gabriela” e “Alto Astral”, dirigida por Jorge Fernando. Também esteve nas séries “Cinquentinha” e “Tal filho tal pai”.

Seu mais recente trabalho, antes de “Malhação”, foi “Sociedade PSI”, série piloto dirigida pelo ator Guilherme Leicam.

No teatro já atuou em mais de 15 espetáculos. Em “Deu a louca na lenda” e “Maroquinhas frufru” recebeu, respectivamente, os Prêmios Avancini de Teatro nas categorias Melhor Atriz e Atriz Revelação.