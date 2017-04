Oficinas literárias e artísticas abrem inscrições no Espaço Cultural Lago de Histórias

Mensagens pelo whatsApp, textões no facebook, blogs, e-mails. Com a escrita por toda parte, as aulas de escrita criativa – nascida no Brasil há quase três décadas com o trabalho do escritor Luiz Antonio de Assis Brasil – ganharam força e são ferramenta eficiente para quem quer escrever com autenticidade.

Atentos aos jovens e adultos interessados em aprimorar a escrita, o Espaço Cultural Lago de Histórias, inaugurado recentemente na Urca com a proposta de incentivar as artes e o fazer literário no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para Oficinas de Escrita Criativa.

Com a condução da escritora Luisa Benevides, adolescentes a partir de 14 anos participam de bate-papos sobre livros com autores convidados que estimulam a criação de textos desse público. As aulas acontecem toda segunda-feira, das 18h30 às 20h30. Às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, é a vez da Oficina de Escrita Criativa para Adultos, na qual Luisa faz uso de livros como base para as discussões e produções de texto.

Na programação de cursos, o escritor Marcio Vassallo propõe destravar a criatividade e escancarar o baú de ideias que todo escritor tem dentro de si em um único encontro dia 13 de maio, das 9h às 13h.

CRIANÇAS

A criatividade também é tema dos cursos permanentes da Casa para crianças com mais de seis anos: as oficinas de literatura infantil e ilustração estão com vagas disponíveis e a proposta de despertar a poesia, desenvolvendo a criatividade e estimulando a produção literária através de atividades lúdicas e dinâmicas, entre elas: contação de histórias, produção de textos e ilustrações com base em leituras de autores diversos, passeios pelo bairro para ampliação do acervo de ideias e leituras dramatizadas. As aulas de literatura acontecem uma vez por semana das 9 às 10h e de 15h às 16h, sob a batuta de Helena Lima, escritora de infantojuvenis e fundadora da Editora Lago de Histórias e do espaço homônimo, além de Luisa Benevides.

Nas aulas de ilustração, as escritoras Thais Linhares, Marilia Pirillo e Cris Alhadef usam nanquim, aquarela, lápis de cor, giz de cera e colagem para estimular a criação. Disponível todos os dias da semana, de 9 às 10h e de 15h às 16h.

Para unir todos os públicos que a Lago quer pescar, Thais Linhares traz ainda a Oficina de História em Quadrinhos como forma de expressão. Nela, são trabalhadas narrativa visual, técnicas, histórico e tendências, visando produção de material gráfico e/ou webHQ, às sextas, de 15h às 17h.

SERVIÇO

Programação regular oficinas Espaço Cultural Lago de Histórias

As inscrições para todas as oficinas podem ser realizadas pelo email contato@lagodehistorias.com.br e pelos telefones: (21) 3518-5549.

Local: Rua Marechal Cantuária 18, sobrado – Urca.