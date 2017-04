Julia Roberts é eleita a mulher mais bonita do mundo

A atriz Julia Roberts foi eleita pela quinta vez "a mulher mais bonita do mundo, segundo a revista "People". A norte-americana de 49 anos é a capa da nova edição da publicação divulgada na noite desta quarta-feira (19).

Em texto publicado no site da revista, Julia agradeceu a honraria. "Estou muito lisonjeada". "Eu acredito que estou atualmente atingindo o meu auge", ressaltou.

"Faz 26 anos desde que Julia Roberts foi pela primeira vez a capa de nossa edição de 'Mais bonita do mundo', e ela ainda é a nossa 'pretty woman'", descreveu a revista, em referência ao título original do filme "Uma linda mulher", lançado em 1990. A atriz também recebeu a honraria em 2000, 2005 e 2010.

Durante a entrevista, a norte-americana também falou sobre o seu casamento bem sucedido há 14 anos com o cineasta Danny Moder, de seus gêmeos Hazel e Phinnaeus, de 12 anos, e do filho Henry, de 9 anos. Julia Roberts, ainda brincou com o fato de ter aumentado sua vantagem sobre George Clooney, que já foi considerado por duas vezes o "homem mais sexy do mundo". "Vou mencionar isso no meu cartão de Natal para os Clooney neste ano", provocou.

A atriz foi vencedora do Oscar em 2001 por interpretar Erin Brockovich no filme de mesmo nome. No seu currículo ainda há atuações em sucessos como "Um lugar chamado Notting Hill", "O casamento do meu melhor amigo", "Comer, rezar e amar", "Onze homens e um segredo", entre outros.